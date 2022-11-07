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10 октября 2022

Производство алмазов на руднике Вильямсон будет приостановлено на срок до трех месяцев

Сегодня
Новости
Компания Petra Diamonds сообщает, что, по предварительной оценке, работа алмазного рудника Вильямсон (Williamson) в Танзании, принадлежащего компании на 75%, будет временно приостановлена на срок до трех месяцев, пока не будет введено в эксплуатацию новое хвостохранилище.
Запланированное техническое обслуживание будет перенесено вместе с ускоренной зачисткой отходов, чтобы свести к минимуму общие или среднесрочные потери продукции.
«В настоящее время ведется детальное планирование ввода в эксплуатацию нового хвостохранилища, которое уже строилось на момент происшествия и требует возведения новой стены на границе прорыва прежнего хвостохранилища», — говорится в сообщении компании.
В Petra сообщили, что основная часть хвостохранилища удерживается плотиной водохранилища Нью-Аламаси, которое находится на территории аренды рудника к северо-востоку от хвостохранилища.
Часть производственных отходов стекала вокруг плотины в приток реки к северу от водохранилища Нью-Аламаси.
Компания не зафиксировала смертельных случаев или серьезных травм после прорыва стены хвостохранилища и наводнения на руднике Вильямсон.
Тем не менее сообщается о трех пострадавших с травмами легкой степени тяжести, которым было оказано соответствующее лечение.
В общей сложности пострадало 13 жилых домов, и первоочередной задачей групп реагирования на чрезвычайные ситуации было предоставление жилья и гуманитарной помощи пострадавшим.
Petra сообщила, что причина разрушения еще не подтверждена, и в настоящее время ведется расследование с участием технических групп Williamson Diamonds Limited (WDL) и Petra, которые находятся на объекте.
Также был привлечен независимый внешний специалист для оказания помощи в расследовании, который представит отчет совету директоров Petra.
Происшествие на руднике Вильямсон произошло вслед за обрушением стены дамбы на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в провинции Фри-Стейт, ЮАР, в результате которого погиб один человек.
Petra недавно заявила, что в первом квартале 2023 финансового года производство рудника Вильямсон достигло 100 750 каратов алмазов по сравнению с 14 420 каратами годом ранее.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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