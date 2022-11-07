Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
Сегодня
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Производство алмазов на руднике Вильямсон будет приостановлено на срок до трех месяцев
Запланированное техническое обслуживание будет перенесено вместе с ускоренной зачисткой отходов, чтобы свести к минимуму общие или среднесрочные потери продукции.
«В настоящее время ведется детальное планирование ввода в эксплуатацию нового хвостохранилища, которое уже строилось на момент происшествия и требует возведения новой стены на границе прорыва прежнего хвостохранилища», — говорится в сообщении компании.
В Petra сообщили, что основная часть хвостохранилища удерживается плотиной водохранилища Нью-Аламаси, которое находится на территории аренды рудника к северо-востоку от хвостохранилища.
Часть производственных отходов стекала вокруг плотины в приток реки к северу от водохранилища Нью-Аламаси.
Компания не зафиксировала смертельных случаев или серьезных травм после прорыва стены хвостохранилища и наводнения на руднике Вильямсон.
Тем не менее сообщается о трех пострадавших с травмами легкой степени тяжести, которым было оказано соответствующее лечение.
В общей сложности пострадало 13 жилых домов, и первоочередной задачей групп реагирования на чрезвычайные ситуации было предоставление жилья и гуманитарной помощи пострадавшим.
Petra сообщила, что причина разрушения еще не подтверждена, и в настоящее время ведется расследование с участием технических групп Williamson Diamonds Limited (WDL) и Petra, которые находятся на объекте.
Также был привлечен независимый внешний специалист для оказания помощи в расследовании, который представит отчет совету директоров Petra.
Происшествие на руднике Вильямсон произошло вслед за обрушением стены дамбы на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в провинции Фри-Стейт, ЮАР, в результате которого погиб один человек.
Petra недавно заявила, что в первом квартале 2023 финансового года производство рудника Вильямсон достигло 100 750 каратов алмазов по сравнению с 14 420 каратами годом ранее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished