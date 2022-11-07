Производство алмазов на руднике Вильямсон будет приостановлено на срок до трех месяцев

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Компания Petra Diamonds сообщает, что, по предварительной оценке, работа алмазного рудника Вильямсон (Williamson) в Танзании, принадлежащего компании на 75%, будет временно приостановлена на срок до трех месяцев, пока не будет введено в эксплуатацию новое хвостохранилище.

Запланированное техническое обслуживание будет перенесено вместе с ускоренной зачисткой отходов, чтобы свести к минимуму общие или среднесрочные потери продукции.

«В настоящее время ведется детальное планирование ввода в эксплуатацию нового хвостохранилища, которое уже строилось на момент происшествия и требует возведения новой стены на границе прорыва прежнего хвостохранилища», — говорится в сообщении компании.

В Petra сообщили, что основная часть хвостохранилища удерживается плотиной водохранилища Нью-Аламаси, которое находится на территории аренды рудника к северо-востоку от хвостохранилища.

Часть производственных отходов стекала вокруг плотины в приток реки к северу от водохранилища Нью-Аламаси.

Компания не зафиксировала смертельных случаев или серьезных травм после прорыва стены хвостохранилища и наводнения на руднике Вильямсон.

Тем не менее сообщается о трех пострадавших с травмами легкой степени тяжести, которым было оказано соответствующее лечение.

В общей сложности пострадало 13 жилых домов, и первоочередной задачей групп реагирования на чрезвычайные ситуации было предоставление жилья и гуманитарной помощи пострадавшим.

Petra сообщила, что причина разрушения еще не подтверждена, и в настоящее время ведется расследование с участием технических групп Williamson Diamonds Limited (WDL) и Petra, которые находятся на объекте.

Также был привлечен независимый внешний специалист для оказания помощи в расследовании, который представит отчет совету директоров Petra.

Происшествие на руднике Вильямсон произошло вслед за обрушением стены дамбы на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в провинции Фри-Стейт, ЮАР, в результате которого погиб один человек.

Petra недавно заявила, что в первом квартале 2023 финансового года производство рудника Вильямсон достигло 100 750 каратов алмазов по сравнению с 14 420 каратами годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





