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10 октября 2022
В октябре в Китае упал оптовый спрос на золото из-за сезонности и сбоев из-за COVID
Аналитик отмечает, что среднемесячная премия к местной цене на золото оставалась повышенной. В последнее время устойчивый спрос на золото привел к повышению местной премии к золоту. А поскольку в октябре начинается традиционный пиковый сезон спроса на золото, оптимистичные ожидания сыграли ключевую роль в повышении средней месячной премии до 36 долларов за унцию, что соответствует рекордному уровню мая 2013 года. Дисбаланс между местным спросом и предложением оказал заметное влияние на премию к местной цене на золото.
Однако в середине-конце октября премия к местной цене на золото несколько уменьшилась. Вероятно, это было связано с опасениями, что недавние вспышки COVID и потенциальные локдауны могут снизить спрос на золото в Китае. И это также отразилось на более слабом, чем обычно, оттоке золота с SGE в октябре.
Отток золота с SGE в октябре составило 98 тонн, что на 81 тонну меньше, чем в прошлом месяце, и отражает сезонные тенденции. Производители активно пополняют золотые запасы в сентябре в преддверии традиционного пикового сезона потребления золота, и это обычно приводит к снижению оптового спроса на золото в октябре.
Экономика Китая в октябре также упала из-за сбоев, вызванных COVID.
Отток из китайских золотых фондов ускорился, в октябре вывод золота составил 6 тонн. К концу месяца общие запасы составили 52 тонны, что является самым низким показателем с марта 2020 года. Активы под управлением в китайских золотых фондах продемонстрировали сильную отрицательную корреляцию с местной ценой на золото — тактический подход местных инвесторов «покупать дешево и продавать дорого» может быть ключевым фактором.
Импорт золота в сентябре оставался повышенным.
Неопределенность, связанная с COVID, останется ключевым фактором риска для спроса на золото в Китае в четвертом квартале. Эта неопределенность проявилась в неравномерном потреблении золота в разных городах во время праздника Дня образования КНР и привела к снижению оптового спроса на золото и более слабому экономическому росту, которые мы наблюдали в октябре.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished