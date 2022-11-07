В октябре в Китае упал оптовый спрос на золото из-за сезонности и сбоев из-за COVID

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В октябре средняя премия к цене золота на Шанхайской и Лондонской фондовых биржах оставалась повышенной, но снизилась во второй половине месяца, поскольку неопределенность, связанная с COVID, омрачила перспективы местного спроса на золото. В октябре сезонность и сбои, вызванные COVID, повлияли на отток золота на Шанхайской золотой бирже (Shanghai Gold Exchange, SGE), что привело к падению объема сделок на 81 т в месячном исчислении. По словам Рэя Цзя (Ray Jia), старшего аналитика China World Gold Council, общие активы под управлением (assets under management, AUM) в китайских золотых фондах достигли 52 т к концу октября, а отток составил 6 т за месяц.

Аналитик отмечает, что среднемесячная премия к местной цене на золото оставалась повышенной. В последнее время устойчивый спрос на золото привел к повышению местной премии к золоту. А поскольку в октябре начинается традиционный пиковый сезон спроса на золото, оптимистичные ожидания сыграли ключевую роль в повышении средней месячной премии до 36 долларов за унцию, что соответствует рекордному уровню мая 2013 года. Дисбаланс между местным спросом и предложением оказал заметное влияние на премию к местной цене на золото.

Однако в середине-конце октября премия к местной цене на золото несколько уменьшилась. Вероятно, это было связано с опасениями, что недавние вспышки COVID и потенциальные локдауны могут снизить спрос на золото в Китае. И это также отразилось на более слабом, чем обычно, оттоке золота с SGE в октябре.

Отток золота с SGE в октябре составило 98 тонн, что на 81 тонну меньше, чем в прошлом месяце, и отражает сезонные тенденции. Производители активно пополняют золотые запасы в сентябре в преддверии традиционного пикового сезона потребления золота, и это обычно приводит к снижению оптового спроса на золото в октябре.

Экономика Китая в октябре также упала из-за сбоев, вызванных COVID.

Отток из китайских золотых фондов ускорился, в октябре вывод золота составил 6 тонн. К концу месяца общие запасы составили 52 тонны, что является самым низким показателем с марта 2020 года. Активы под управлением в китайских золотых фондах продемонстрировали сильную отрицательную корреляцию с местной ценой на золото — тактический подход местных инвесторов «покупать дешево и продавать дорого» может быть ключевым фактором.

Импорт золота в сентябре оставался повышенным.

Неопределенность, связанная с COVID, останется ключевым фактором риска для спроса на золото в Китае в четвертом квартале. Эта неопределенность проявилась в неравномерном потреблении золота в разных городах во время праздника Дня образования КНР и привела к снижению оптового спроса на золото и более слабому экономическому росту, которые мы наблюдали в октябре.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





