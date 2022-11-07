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10 октября 2022
«Норникель» запустил систему удаленного автоматизированного бурения на норильских рудниках
Система работает так: после выбора очистной выработки подготавливается проектно-техническая документация, в том числе электронный паспорт бурения, выполняется позиционирование самоходной буровой установки, загрузка электронного паспорта бурения и начинается непосредственный процесс бурения в удаленном автоматическом режиме.
Электронный паспорт на буровую установку можно загружать напрямую через флеш-накопитель или пульт дистанционного управления.
После бурения скважины машинист буровой установки сохраняет данные о факте бурения на флешку. При бурении в дистанционном режиме информация выгружается по беспроводному каналу связи непосредственно с рабочего места оператора буровой установки, расположенного на поверхности.
Внедрение системы автоматического бурения на рудниках Заполярного филиала началось в ноябре 2021 г. и продолжается по сегодняшний день. Для этого, помимо закупки автоматизированных буровых установок, компания смонтировала пульты дистанционного управления с выводом визуализации производства работ на мониторы, построила сеть беспроводной связи и внедрила систему для разработки электронных паспортов буровых работ.
С появлением автоматизированной системы не нужно останавливать бурение при передаче смены, буровая установка продолжает работать без присутствия персонала в подземной части рудника. Это позволяет увеличить объем забуренных и готовых к выемке запасов, а также обезопасить процесс бурения.
«Благодаря автоматизированной системе достигается максимальный уровень безопасности оператора буровой машины. Нет необходимости в постоянном нахождении работников в горных выработках в процессе бурения, что исключает риск травмирования и воздействия вредных производственных факторов», — сказал заместитель директора по промышленной безопасности и охране труда Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Шиленко.
В период с 2021 по 2022 г. на рудниках минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала оснащены системой удаленного и автоматического бурения четыре самоходные буровые установки. Система уже внедрена на рудниках «Скалистый», «Комсомольский», «Таймырский» и «Октябрьский». В перспективе она появится и на руднике «Маяк».
Владимир Малахов, Rough&Polished