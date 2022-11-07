10-я ежегодная конференция по драгоценным металлам в Дубае, посвященная влиянию торговли, технологий и отраслевых законов

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) объявил, что 10-я ежегодная Дубайская конференция по драгоценным металлам (Dubai Precious Metals Conference, DPMC) состоится 22 ноября 2022 года в отеле «Атлантис» на острове Пальма Джумейра в Дубае.

В этом году мероприятие соберет множество докладчиков и участников из промышленности, правительства, регулирующих органов, политиков, трейдеров, бирж, научных кругов и других заинтересованных сторон со всего мира, чтобы обсудить наиболее важные проблемы и возможности, стоящие сегодня перед отраслью драгоценных металлов, говорится в пресс-релизе DMCC.

В ходе обсуждения широкого круга вопросов - от влияния технологий, геополитики и международных торговых соглашений до растущего внимания к экологическим, социальным и управленческим вопросам (Environment, Social and Governance, ESG) - DPMC 2022 исследует, как отрасль золота и драгоценных металлов может наилучшим образом позиционировать себя, чтобы извлечь выгоду из новых возможностей.

Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Конференция по драгоценным металлам в Дубае в этом году проходит на фоне меняющегося торгового ландшафта и повышения процентных ставок, которые оказывают глубокое влияние на рынки драгоценных металлов. ОАЭ играют решающую роль для мировой промышленности благодаря реформе и внедрению каналов поставок, а также недавнему принятию стандарта надежной поставки ОАЭ и поддержке сектора старательской добычи золота, особенно в Африке. Поскольку мы отмечаем 10-ю Дубайскую конференцию по драгоценным металлам, DMCC с нетерпением ждет встречи с ведущими мировыми экспертами со всего мира в Дубае, чтобы поделиться идеями и обсудить способы сделать глобальные рынки драгоценных металлов более прозрачными, эффективными и ликвидными».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





