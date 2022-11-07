Эксклюзив
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
10-я ежегодная конференция по драгоценным металлам в Дубае, посвященная влиянию торговли, технологий и отраслевых законов
В этом году мероприятие соберет множество докладчиков и участников из промышленности, правительства, регулирующих органов, политиков, трейдеров, бирж, научных кругов и других заинтересованных сторон со всего мира, чтобы обсудить наиболее важные проблемы и возможности, стоящие сегодня перед отраслью драгоценных металлов, говорится в пресс-релизе DMCC.
В ходе обсуждения широкого круга вопросов - от влияния технологий, геополитики и международных торговых соглашений до растущего внимания к экологическим, социальным и управленческим вопросам (Environment, Social and Governance, ESG) - DPMC 2022 исследует, как отрасль золота и драгоценных металлов может наилучшим образом позиционировать себя, чтобы извлечь выгоду из новых возможностей.
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Конференция по драгоценным металлам в Дубае в этом году проходит на фоне меняющегося торгового ландшафта и повышения процентных ставок, которые оказывают глубокое влияние на рынки драгоценных металлов. ОАЭ играют решающую роль для мировой промышленности благодаря реформе и внедрению каналов поставок, а также недавнему принятию стандарта надежной поставки ОАЭ и поддержке сектора старательской добычи золота, особенно в Африке. Поскольку мы отмечаем 10-ю Дубайскую конференцию по драгоценным металлам, DMCC с нетерпением ждет встречи с ведущими мировыми экспертами со всего мира в Дубае, чтобы поделиться идеями и обсудить способы сделать глобальные рынки драгоценных металлов более прозрачными, эффективными и ликвидными».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished