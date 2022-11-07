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03 октября 2022
Northam Platinum рассматривает возможность приобретения оставшихся акций RBPlat
В настоящее время она контролирует 34,52% акций RBPlat и вместе с колл-опционами и правом преимущественной покупки, обеспеченными группой RBH, может увеличить свою долю в RBPlat до 37,8%.
Предложение Northam Platinum представляет собой премию в размере около 15% к предложению от 8 ноября компании Impala Platinum (Implats), которая неуклонно увеличивает свое участие в RBPlat.
Implats недавно увеличила свою долю в RBPlat до 40,66%.
Генеральный директор Northam Platinum Пол Данн (Paul Dunne) сказал, что это предложение соответствует стратегии роста компании и предоставляет уникальную и трудную возможность приобрести контрольный пакет акций, высококачественное рудное тело с установленной и хорошо капитализированной инфраструктурой.
«Мы уверены в наиболее целесообразном решении для всех заинтересованных сторон в Northam и RBPlat, а также в возможностях раскрытия ценности и создания стоимости, подкрепленных внутренней ценностью и потенциалом роста, заложенным в привлекательной базе активов RBPlat, - сказал он. - С момента приобретения нашего первоначального пакета акций в RBPlat наш баланс, позиция по ликвидности и кредитные перспективы значительно улучшились, что позволило Northam представить акционерам RBPlat предложение с хорошим денежным вознаграждением и привлекательной премией, в то же время ограничив количество акций Northam, которые будут выпущены».
Предложение действует при условии, что Northam получит 50% + 1 пакет акций RBPlat, за исключением собственных акций, но включая его существующий пакет акций RBPlat, акции колл-опциона и любые другие акции RBPlat, которые она приобрела за рамками предложения.
Если Northam получит контрольный пакет акций RBPlat, сотрудники последнего вместе с местным и пострадавшим населением получат значительное участие в 15-летней расширенной широкомасштабной сделке Northam по расширению экономических прав и возможностей коренных жителей, которая получила большую поддержку со стороны акционеров Northam в 2021 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished