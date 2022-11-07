Iamgold повысила производственный прогноз на 2022 год

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В третьем квартале компания с двойным листингом Iamgold произвела 184 тыс. унций золота на трех своих предприятиях по сравнению со 153 тыс. унций годом ранее.

Из трех предприятий рудник Эссакане (Essakane) в Буркина-Фасо, принадлежащий компании на 90%, продемонстрировал высокие результаты и достиг в третьем квартале производства золота в 115 тыс. унций, что на 8 тыс. унций или 7% больше, чем в предыдущем квартале.

Компания Rosebel в Суринаме достигла производства золота в третьем квартале в размере 50 тыс. унций, в то время как полностью принадлежащий ей рудник Вествуд (Westwood) в Канаде произвел 19 тыс. унций.

Объем производства Iamgold с начала года составил 528 тыс. унций по сравнению с 448 тыс. унций за тот же период прошлого года.

Компания пересмотрела свой производственный план с 650 тыс. унций до 705 тыс. унций с предыдущего диапазона от 640 тыс. унций до 750 тыс. унций.

Iamgold сообщила о выручке в размере 343,3 млн долларов США по сравнению с 294,1 млн долларов годом ранее.

Однако чистый убыток вырос с 94,1 млн долларов до 108,3 млн долларов.

В третьем квартале компания также зафиксировала скорректированный чистый убыток в размере 13,7 млн долларов по сравнению с прибылью в размере 6,1 млн долларов годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





