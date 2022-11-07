Новый рекордный образец бриллианта HPHT

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В России синтезировали самый большой и чистый в мире бриллиант - 16,04 карата.

Самый крупный в мире бесцветный бриллиант «Чемпион» огранен из алмаза, выращенного методом HPHT российской компанией «Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» и сертифицирован Геммологической лабораторией МГУ.

Драгоценный камень ювелирного качества в 16,04 карата был произведен на предприятии в Сестрорецке из необработанного кристалла весом 50,39 карата (20,79х19,10 мм) правильной формы. На сегодня это самый крупный и самый чистый из лабораторных HPHT бриллиантов в мире.

Генеральный директор НИЦ Эдуард Городецкий отметил, что алмаз рос чуть больше 400 часов (17 дней) и технологи компании работают над ростом более крупных камней.

«Чемпион» относится к типу IIa, что означает отсутствие азота в кристаллической решетке камня. Этот тип алмазов крайне редко встречается в природе. Природные бриллианты, относящиеся к Типу II, содержат крайне малое количество азота, являются самыми редкими и дорогими (менее 2% от всех бриллиантов с аналогичными характеристиками) считаются инвестиционным средством. Их особенное свойство — превосходная оптическая чистота и теплопроводность.

Представленный на анализ бриллиант «Чемпион» обладает чистотой VS1, цвет D (первый цвет в классификации бриллиантов) и огранкой безупречного качества формы кушон (огранку бриллианта производила компания АО «Мелвис» (Москва). После подробного научного анализа лаборатория подтвердила, что камень не подвергался постростовой обработке и относится к категории чистого НPHT бриллианта.

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная, инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана в 2019 году группой инженеров и базируется на территории АО «Сестрорецкий Инструментальный Завод» – «Восков Технопарк».



Галина Семенова для Rough&Polished





