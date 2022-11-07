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03 октября 2022
В России обязательная маркировка ювелирных изделий начнется с 2024 года
Соответствующее постановление подписано правительством РФ. Речь идет о нанесении специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом.
Исключения составляют изделия, заявленные в качестве остатков, а также ввезенные на территорию России из государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Срок обязательного нанесения физической маркировки по ним сдвигается с марта 2024 года на сентябрь 2024 года.
Решение о продлении сроков принято на основе консенсуса с деловым сообществом с учетом представленных участниками рынка драгметаллов и драгкамней доводов, а также проведенного Минфином РФ анализа состояния российской ювелирной отрасли.
«Это сделано для поддержки ювелирной отрасли в условиях перехода с упрощенной и патентной систем налогообложения на общую систему, а также для сокращения финансовых издержек участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Наша задача сделать переход на систему ГИИС плавным, не в ущерб бизнесу, работающему легально», - прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Маркировка позволит также защитить покупателей от подделок и повысить доверие потребителей к ювелирной отрасли.
Решением правительства предусматривается продление сроков внесения в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них уточненных сведений об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до марта 2023 года.
Алекс Шишло для Rough&Polished