В ноябре 2022 года TAGS представила продукцию Южной Африки на сумму около 23 млн долларов более чем 120 компаниям

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Открытие заводов в Индии после праздника Дивали обычно задерживалось на 2 недели из-за вялых рыночных условий. Проблемы, с которыми столкнулся рынок в преддверии праздника Дивали, остаются неизменными. Мировая экономика по-прежнему сталкивается с растущими темпами инфляции, потребительский спрос на бриллианты снижается и цены снижаются, говорится в пресс-релизе тендерной компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS).

Согласно отчету, надежды на то, что Китай продемонстрирует признаки улучшения ситуации, не оправдались, поскольку он продолжает свою политику в отношении пандемии, что вызывает серьезную обеспокоенность среди игроков среднего звена. Поставки российского сырья, которые, как представляется, находили свой путь на рынки, несмотря на жесткие ограничения, теперь практически прекратились. Это отчасти объясняет, почему цены на мелкие алмазы оставались относительно устойчивыми, в то время как цены на алмазы 0,75 карата и более крупного размера претерпели большую коррекцию за последние несколько месяцев.

Производители воздерживались от покупки алмазов в преддверии Дивали, что также поддерживает текущий спрос на алмазы малого размера и более дешевого качества, необходимые для вновь открывающихся заводов.

Этот фабричный спрос, вероятно, сохранится в надежде на хороший День Благодарения и сезонные распродажи.

В средней части алмазопровода индийские производители сталкиваются с дополнительными проблемами, связанными с высокими уровнями запасов бриллиантов, срок хранения которых, по сообщениям, составляет от 4 до 5 месяцев, в сочетании с сокращением ликвидности и высокими процентными ставками.

TAGS представила южноафриканскую продукцию на сумму около 23 млн долларов США более чем 120 компаниям из всех ведущих центров. Из-за того, что в этом месяце был представлен больше коммерческий ассортимент товаров во всем диапазоне размеров, удалось продать более высокую долю товаров, чем в сентябре. Отпускные цены, как сообщается, были такими же, как и в прошлом месяце, и в TAGS не наблюдалось дальнейшего снижения цен на камни 0,75 карата и более, маленькие размеры сохранили свою цену, и произошло незначительное увеличение цен на дешевую продукцию и на алмазы коричневого цвета.

Следующее тендерное мероприятие TAGS пройдет с 7 по 13 декабря на Дубайской алмазной бирже.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





