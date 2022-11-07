Отчет WGC: адаптация к изменению климата и стратегии устойчивости для золотодобывающей отрасли

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В отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Золото и изменение климата: адаптация и устойчивость» определены ключевые физические факторы уязвимости золотодобывающей отрасли, связанные с изменением климата, и изложен ряд стратегий адаптации, призванных помочь отрасли в управлении соответствующими рисками.

Анализ, проведенный в сотрудничестве со специалистами по климатическим рискам и выстраиванию отношений с людскими общинами в районах добычи из компании Stantec, резюмирует опасности изменения климата, которые могут повлиять на добычу золота на местном и региональном уровнях и описывает текущую реакцию отрасли на эти воздействия, а также предлагает решения, как наилучшим образом можно улучшить ответы на эти проблемы.

Золотые рудники часто расположены в отдаленных и разнообразных местах и могут играть стратегическую и ключевую роль в местной экономике. Многие местные общины могут косвенно зависеть от надежной и стабильной золотодобывающей промышленности в плане обеспечения ключевых мощностей, инфраструктуры, а также возможностей для роста и развития. Создавая устойчивые горнодобывающие предприятия в условиях климатических опасностей, отрасль может обеспечить большую устойчивость на рудниках и за их пределами, потенциально уменьшая негативные экономические и социальные последствия для всех заинтересованных сторон.

Джон Маллиган (John Mulligan), ведущий специалист по изменению климата Всемирного совета по золоту, сказал: «Наше последнее исследование, которое дополняет наш предыдущий анализ воздействия переходных рисков на золотодобывающий сектор, показывает, что золотодобывающая промышленность продемонстрировала значительную осведомленность о проблемах, связанных с физическими факторами воздействия на климат, и предприняла значительные шаги для обеспечения большей устойчивости на рудниках и в местных общинах.

«Однако эти шаги необходимо будет ускорить, поскольку наше коллективное понимание воздействия климата на отрасль продолжает развиваться быстрыми темпами. Наши результаты подчеркивают возможность для сектора обмениваться знаниями, определять конвергентные и последовательные методологии и определять инновационные адаптивные решения. Опираясь на основные пункты, изложенные в отчете, золотодобывающий сектор готов расширить свои возможности для повышения устойчивости к изменению климата в будущем», — добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





