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Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
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03 октября 2022
Зимбабве увеличила добычу золота
Издание Newsday сообщает со ссылкой на данные компании Fidelity Printers and Refiners (FPR), что в настоящее время Зимбабве необходимо добыть еще 5,5 тонны желтого металла для достижения цели в 35 тонн на текущий год.
Горнодобывающие компании производили в среднем 2,9 тонны золота в месяц по сравнению с 1,3 тоннами за аналогичный период 2021 года.
Основная часть золота была произведена в третьем квартале в размере 9,7 тонны после того, как во втором квартале было добыто 8,2 тонны.
Производителям золота разрешено держать 60% выручки от своих продаж в иностранной валюте, а остаток конвертировать в доллары Зимбабве.
Однако в прошлом году власти Хараре разрешили горнодобывающим компаниям удерживать до 80% выручки от продажи золота в иностранной валюте при условии увеличения производства.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished