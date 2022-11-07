Зимбабве увеличила добычу золота

Сегодня Новости

За первые 10 месяцев года добыча золота в Зимбабве выросла на 34,1%, до 29,5 тонн, по мере нормализации работы после двух лет ограничений, связанных с COVID-19.

Издание Newsday сообщает со ссылкой на данные компании Fidelity Printers and Refiners (FPR), что в настоящее время Зимбабве необходимо добыть еще 5,5 тонны желтого металла для достижения цели в 35 тонн на текущий год.

Горнодобывающие компании производили в среднем 2,9 тонны золота в месяц по сравнению с 1,3 тоннами за аналогичный период 2021 года.

Основная часть золота была произведена в третьем квартале в размере 9,7 тонны после того, как во втором квартале было добыто 8,2 тонны.

Производителям золота разрешено держать 60% выручки от своих продаж в иностранной валюте, а остаток конвертировать в доллары Зимбабве.

Однако в прошлом году власти Хараре разрешили горнодобывающим компаниям удерживать до 80% выручки от продажи золота в иностранной валюте при условии увеличения производства.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





