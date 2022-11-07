Эксклюзив
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
В Якутске прошел 1-й этап аукциона природных алмазов для малых и средних предприятий
Второй этап – показ в Москве, далее будет определяться победитель аукциона по каждому представленному алмазу, сообщает интернет-ресурс yakutia.info.
На торги были выставлены алмазы из месторождений, расположенных на территории Мирнинского и Нюрбинского улусов, в количестве 176 штук. Общая сумма, представленных на аукционе камней, превышает 3 млн долларов.
В просмотрах приняли участие 6 местных гранильных предприятий, специализирующихся на обработке природных алмазов.
Это уже второй аукцион «АЛРОСА» в текущем году, когда крупные алмазы представлены каждый в отдельном боксе, что делает их более доступными для малых и средних предприятий гранильной отрасли республики.
Первый аукцион проходил в июле, по его итогам несколько боксов были выиграны якутским предприятием. Участвовало большее количество предприятий республики. Важное положительное отличие ноябрьского мероприятия – его проведение после «обнуления» НДС на покупку алмазного сырья.
Напомним, что ювелирные компании также могут претендовать на займы по ставке от 1% до 3% годовых через Фонд развития промышленности, инициированный Минпромгеологии Якутии.
Алекс Шишло для Rough&Polished