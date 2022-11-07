В Якутске прошел 1-й этап аукциона природных алмазов для малых и средних предприятий

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Показ ювелирных алмазов массой от 2 до 10 карат в рамках аукциона для российских малых и средних предприятий завершился 8 ноября в Якутске.

Второй этап – показ в Москве, далее будет определяться победитель аукциона по каждому представленному алмазу, сообщает интернет-ресурс yakutia.info.

На торги были выставлены алмазы из месторождений, расположенных на территории Мирнинского и Нюрбинского улусов, в количестве 176 штук. Общая сумма, представленных на аукционе камней, превышает 3 млн долларов.

В просмотрах приняли участие 6 местных гранильных предприятий, специализирующихся на обработке природных алмазов.

Это уже второй аукцион «АЛРОСА» в текущем году, когда крупные алмазы представлены каждый в отдельном боксе, что делает их более доступными для малых и средних предприятий гранильной отрасли республики.

Первый аукцион проходил в июле, по его итогам несколько боксов были выиграны якутским предприятием. Участвовало большее количество предприятий республики. Важное положительное отличие ноябрьского мероприятия – его проведение после «обнуления» НДС на покупку алмазного сырья.

Напомним, что ювелирные компании также могут претендовать на займы по ставке от 1% до 3% годовых через Фонд развития промышленности, инициированный Минпромгеологии Якутии.



Алекс Шишло для Rough&Polished





