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03 октября 2022
Праздничные продажи в США в 2022 году, как ожидается, вырастут на фоне инфляционных опасений
Третьего ноября NRF обнародовала свой прогноз продаж в период с 1 ноября по 31 декабря, отметив, что в целом за последние два года, с момента разгара пандемии коронавируса и связанных с этим приостановок торговли, розничные продажи были «стабильными», особенно среди покупателей со средним и высоким доходом.
Однако домохозяйства с низким доходом испытывают нехватку денежных средств из-за растущих темпов инфляции, и все потребители в целом чувствуют, что им необходимо расставить приоритеты в своих расходах, особенно в сезон отпусков, говорит Мэтью Шей (Matthew Shay), президент и главный исполнительный директор NRF.
Ювелирные бренды, включая Diamond Nexus, заявляют, что они проводят торговые мероприятия, рекламируют специальные предложения и распродажи, а также создают целевые коммуникации с покупателями индивидуально и по разным каналам, чтобы привлечь внимание потребителей.
Согласно результатам опросов, проведенных NRF, потребители планируют в среднем потратить $832,84 на подарки и праздничные товары, такие как украшения и продукты, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет.
По данным NRF, прошлогодние праздничные продажи выросли на 13,5% по сравнению с 2020 годом, а розничные продажи в праздничные дни увеличились за последние 10 лет в среднем на 4,9%. NRF также ожидает, что онлайн-продажи и другие продажи вне магазинов вырастут на 10-12% в течение этого праздничного сезона.
В текущем году, как отмечают ритейлеры, потребители делают покупки к праздникам раньше, чем обычно. В связи с этим продавцы активно продвигают все более ранние распродажи и рекламные акции, связанные с праздниками конца года.
Алекс Шишло для Rough&Polished