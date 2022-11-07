Зимбабве начинает применять новую политику уплаты роялти за добычу полезных ископаемых

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Зимбабве приступила к введению нового правила, позволяющего государству взимать лицензионные платежи за добычу полезных ископаемых как наличными, так и полезными ископаемыми, поскольку страна стремится увеличить свои запасы драгоценных металлов.

«Пятьдесят процентов роялти, перечисляемых налоговому управлению Зимбабве в отношении добычи золота и указанных полезных ископаемых, должны выплачиваться в натуральной форме», — говорится в уведомлении правительства.

В нем отмечается, что денежные выплаты роялти будут составлять 40% в зимбабвийских долларах и 10% в иностранной валюте.

Ставки роялти в Зимбабве варьируются от 5% для золота и металлов платиновой группы до 10% для алмазов.

Reuters цитирует Горнодобывающую палату Зимбабве, которая заявила, что она не обеспокоена новой политикой роялти, поскольку это не приведет к увеличению существующих ставок роялти.

Президент Эммерсон Мнангагва написал в колонке в «Санди мейл» в прошлом месяце, что Зимбабве «не может управлять ограниченными ресурсами расточительно, не заботясь о нынешнем поколении и тех, что придут ему на смену».

Зимбабве обладает третьими по величине запасами платины в мире.

Платина в стране в настоящее время производится компаниями Impala Platinum и Anglo American Platinum, а алмазы — компаниями Anjin, RZM Murowa и Zimbabwe Consolidated Diamond Company.

В число золотодобывающих компаний входят Caledonia, Rio Zim, Freda Rebecca и Metallon Corporation.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





