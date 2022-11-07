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03 октября 2022
Tertiary Minerals определила несколько медных аномалий на проекте в Замбии
Джэкс — один из пяти проектов в Замбии, в которых компания заинтересована.
«Мы довольны результатами, полученными на сегодняшний день, которые, хотя и предварительные, определили множественные почвенные аномалии в благоприятной стратиграфии Нижнего Роана, которые имеют ту же предварительную оценку, что и та, о которой сообщалось в отношении окрестностей рудных зон в прошлом и которую вырабатывают рудники в других местах Коппербелта в настоящем», — сказал генеральный директор компании Патрик Читам (Patrick Cheetham).
Программа отбора проб почвы была разработана для отслеживания непроясненных аномалий с содержанием меди в почве, выявленных в ходе отбора проб на больших расстояниях друг от друга предыдущими операторами, включая компании Cyprus-Amax и First Quantum Minerals, а также для выбора направления последующего бурения на главном объекте Джэкс.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished