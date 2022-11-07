Tertiary Minerals определила несколько медных аномалий на проекте в Замбии

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Компания Tertiary Minerals, занимающаяся геологоразведкой и разработкой полезных ископаемых, торгуемая на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщает, что предварительные результаты ее детальной программы отбора проб почвы на медном проекте Джэкс (Jacks) в Замбии показывают определенные множественные аномалии почв, в которых содержится медь, на разных участках разведки.

Джэкс — один из пяти проектов в Замбии, в которых компания заинтересована.

«Мы довольны результатами, полученными на сегодняшний день, которые, хотя и предварительные, определили множественные почвенные аномалии в благоприятной стратиграфии Нижнего Роана, которые имеют ту же предварительную оценку, что и та, о которой сообщалось в отношении окрестностей рудных зон в прошлом и которую вырабатывают рудники в других местах Коппербелта в настоящем», — сказал генеральный директор компании Патрик Читам (Patrick Cheetham).

Программа отбора проб почвы была разработана для отслеживания непроясненных аномалий с содержанием меди в почве, выявленных в ходе отбора проб на больших расстояниях друг от друга предыдущими операторами, включая компании Cyprus-Amax и First Quantum Minerals, а также для выбора направления последующего бурения на главном объекте Джэкс.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





