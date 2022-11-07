Эксклюзив
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
Ботсвана примет у себя постоянный секретариат КП
По данным Reuters, секретариат должен начать работу к 2024 году.
Координатор алмазного центра в Ботсване Джейкоб Тамаге (Jacob Thamage), передавший председательство в КП Зимбабве, заявил, что Австрия выбыла из борьбы, оставив в гонке эту южноафриканскую страну и Китай.
Орган из 85 стран, созданный в 2003 году, на прошлой неделе провел пленарное заседание в Габороне, Ботсвана.
Собрание выбрало ОАЭ заместителем председателя КП, которым в следующем году станет Зимбабве.
Белоруссия также подала заявку на то, чтобы стать заместителем председателя КП в 2024 году, но ее заявка будет рассмотрена в 2023 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished