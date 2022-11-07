Ботсвана примет у себя постоянный секретариат КП

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Кимберлийский процесс (КП), многосторонний инструмент, который отсеивает алмазы из зон конфликтов, единогласно избрал Ботсвану местом размещения своего постоянного секретариата.

По данным Reuters, секретариат должен начать работу к 2024 году.

Координатор алмазного центра в Ботсване Джейкоб Тамаге (Jacob Thamage), передавший председательство в КП Зимбабве, заявил, что Австрия выбыла из борьбы, оставив в гонке эту южноафриканскую страну и Китай.

Орган из 85 стран, созданный в 2003 году, на прошлой неделе провел пленарное заседание в Габороне, Ботсвана.

Собрание выбрало ОАЭ заместителем председателя КП, которым в следующем году станет Зимбабве.

Белоруссия также подала заявку на то, чтобы стать заместителем председателя КП в 2024 году, но ее заявка будет рассмотрена в 2023 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





