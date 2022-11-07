Эксклюзив

Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение

Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...

07 ноября 2022

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Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...

31 октября 2022

Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване

Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...

24 октября 2022

Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты

Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...

10 октября 2022

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

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03 октября 2022

Ботсвана примет у себя постоянный секретариат КП

Сегодня
Новости
Кимберлийский процесс (КП), многосторонний инструмент, который отсеивает алмазы из зон конфликтов, единогласно избрал Ботсвану местом размещения своего постоянного секретариата.
По данным Reuters, секретариат должен начать работу к 2024 году.
Координатор алмазного центра в Ботсване Джейкоб Тамаге (Jacob Thamage), передавший председательство в КП Зимбабве, заявил, что Австрия выбыла из борьбы, оставив в гонке эту южноафриканскую страну и Китай.
Орган из 85 стран, созданный в 2003 году, на прошлой неделе провел пленарное заседание в Габороне, Ботсвана.
Собрание выбрало ОАЭ заместителем председателя КП, которым в следующем году станет Зимбабве.
Белоруссия также подала заявку на то, чтобы стать заместителем председателя КП в 2024 году, но ее заявка будет рассмотрена в 2023 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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