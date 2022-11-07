Старатели Зимбабве зависят от леса, чтобы выжить

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Множество золотоискателей-кустарей заполонили деревню Мазове в центральной провинции Машоналенд в Зимбабве, где они срубили тысячи деревьев для переработки золотой руды. Это старатели, которые ведут добычу без разрешения, говорится в отчете издания Inter Press Services (IPS).

Согласно отчету, эти нелегальные золотодобытчики утверждают, что не могут позволить себе уголь, который мог бы стать для них альтернативой: «Мы зависим от деревьев, которые мы рубим, потому что мы не можем позволить себе уголь, а также у нас нет доступа к электричеству». Это их утверждение кажется обоснованным. В Зимбабве тонна угля стоит 30 долларов без учета транспортных расходов, которые они не могут себе позволить.

В таких районах, как Мазове, леса уже вырублены из-за этих золотодобытчиков, и теперь районы выглядят как мини-пустыня, говорится в отчете.

По данным Комиссии по лесному хозяйству, Зимбабве ежегодно теряет 262 тыс. гектаров леса по разным причинам. Чиновники лесного хозяйства из правительства Зимбабве сетуют на постоянную потерю лесов каждый год. По словам активистки-эколога Моналисы Мафамбирей (Monalisa Mafambirei) из столицы Зимбабве Хараре, 30% лесов утрачено из-за незаконной добычи полезных ископаемых.

«Вы говорите о Мазове как о конкретном примере, но, конечно, это не единственный район, где деревья вырубаются нелегальными золотодобытчиками. Эта проблема, стоящая перед нашими лесами, широко распространена, поскольку нелегальные золотоискатели есть по всей стране, где добывается золото, и деревья по-прежнему становятся жертвами, поскольку золотодобытчики довольно небрежно вырубают их либо для использования при переработке золотой руды, либо для расчистки участков земли, на которых они добывают золото», — сообщила издательству IPS местный правительственный чиновник по изменению климата, которая сказала, что не уполномочена давать интервью СМИ. Даже защитники окружающей среды обвиняют старателей-кустарей в чрезмерной вырубке лесов в стране.

Пока обвинения продолжают сыпаться, могут пройти годы, прежде чем будет найдено решение, чтобы остановить в Зимбабве вырубку лесов, которую все больше увеличивают нелегальные золотодобытчики. Однако для старателей-кустарей ответ заключается в формальной занятости. Без этого, говорят они, лесам, возможно, придется продолжать страдать.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







