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03 октября 2022
Petra Diamonds приостанавила работу на руднике Вильямсон после прорыва дамбы на хвостохранилище
Petra Diamonds заявила, что добыча полезных ископаемых была приостановлена до завершения расследования инцидента.
Согласно горнодобывающей компании, в рамках этого происшествия не было зафиксировано каких-либо случаев, приведших к травматизму или смерти людей. На объекте мобилизованы аварийно-спасательные бригады как со стороны государственных организаций, так и со стороны компании.
«Руководство рудника Вильямсон тесно сотрудничает с местными и региональными властями, и Petra Diamonds будет предоставлять новые данные по мере поступления информации», — говорится в сообщении компании.
Инцидент с рудником Вильямсон последовал за обрушением дамбы на алмазном руднике
Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт, в результате которого погиб один человек.
Petra Diamonds недавно сообщила, что рудник Вильямсон произвел 100 750 каратов алмазного сырья в первом квартале 2023 финансового года по сравнению с 14 420 каратами в тот же период годом ранее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished