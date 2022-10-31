Petra Diamonds приостанавила работу на руднике Вильямсон после прорыва дамбы на хвостохранилище

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Компания Petra Diamonds сообщила, что восточная стена хвостохранилища на принадлежащем ей на 75% руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании разрушилась, и это привело к затоплению некоторых участков за пределами карьера, находящегося на арендованной территории рудника.

Petra Diamonds заявила, что добыча полезных ископаемых была приостановлена до завершения расследования инцидента.

Согласно горнодобывающей компании, в рамках этого происшествия не было зафиксировано каких-либо случаев, приведших к травматизму или смерти людей. На объекте мобилизованы аварийно-спасательные бригады как со стороны государственных организаций, так и со стороны компании.

«Руководство рудника Вильямсон тесно сотрудничает с местными и региональными властями, и Petra Diamonds будет предоставлять новые данные по мере поступления информации», — говорится в сообщении компании.

Инцидент с рудником Вильямсон последовал за обрушением дамбы на алмазном руднике

Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт, в результате которого погиб один человек.

Petra Diamonds недавно сообщила, что рудник Вильямсон произвел 100 750 каратов алмазного сырья в первом квартале 2023 финансового года по сравнению с 14 420 каратами в тот же период годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





