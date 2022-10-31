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03 октября 2022
Shanta Gold сообщила о высоких показателях содержания золота на кенийском проекте по добыче этого драгметалла
Генеральный директор компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin) сказал, что на нескольких пересечениях пласта было обнаружено видимое золото.
Он добавил, что до конца года компания должна предоставить обновленную информацию о ресурсах на месторождениях Исулу (Isulu) и Бушиангала (Bushiangala), а в январе обновленную информацию о ресурсах полезных ископаемых месторождения Рамула (Ramula).
«Благодаря этим объявлениям в ближайшие месяцы акционеры могут ожидать значительного перехода предполагаемых ресурсов в выявленные унции, что еще больше снизит риски оценки ресурсов полезных ископаемых и продемонстрирует внутреннюю ценность проекта «Западная Кения» (West Kenya), - сказал Зуррин. - Мы по-прежнему чрезвычайно воодушевлены потенциалом проекта «Западная Кения» с его исключительно богатыми ресурсами, выделяющими его среди других глобальных проектов по разведке золота. По мере того, как компания завершит 2022 год, создав ресурс и дополнительно снизив риски проекта, мы уверены, что рынок начнет осознавать истинную ценность, которую «Западная Кения» привносит в портфель Shanta».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished