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03 октября 2022

Shanta Gold сообщила о высоких показателях содержания золота на кенийском проекте по добыче этого драгметалла

Сегодня
Новости
Компания Shanta Gold, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой золота в Восточной Африке, сообщила о высоких показателях содержания золота на своем проекте в Западной Кении.
Генеральный директор компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin) сказал, что на нескольких пересечениях пласта было обнаружено видимое золото.
Он добавил, что до конца года компания должна предоставить обновленную информацию о ресурсах на месторождениях Исулу (Isulu) и Бушиангала (Bushiangala), а в январе обновленную информацию о ресурсах полезных ископаемых месторождения Рамула (Ramula).
«Благодаря этим объявлениям в ближайшие месяцы акционеры могут ожидать значительного перехода предполагаемых ресурсов в выявленные унции, что еще больше снизит риски оценки ресурсов полезных ископаемых и продемонстрирует внутреннюю ценность проекта «Западная Кения» (West Kenya), - сказал Зуррин. - Мы по-прежнему чрезвычайно воодушевлены потенциалом проекта «Западная Кения» с его исключительно богатыми ресурсами, выделяющими его среди других глобальных проектов по разведке золота.  По мере того, как компания завершит 2022 год, создав ресурс и дополнительно снизив риски проекта, мы уверены, что рынок начнет осознавать истинную ценность, которую «Западная Кения» привносит в портфель Shanta». 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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