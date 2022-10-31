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03 октября 2022

De Beers разработала новый прибор для проверки бриллиантов

Сегодня
Новости
Подразделение Ignite компании De Beers разработало новый прибор для проверки бриллиантов, запуск которого запланирован на начало следующего года.
Новый прибор, являющийся частью системы распознавания мелких синтетических бриллиантов, обеспечит автоматизированную и быструю проверку до 3 600 камней в час в диапазоне размеров от 0,001 до 0,0033 карата.
«Мы считаем, что этот новый инструмент сыграет важную роль в дальнейшем совершенствовании нашего комплексного набора передовых технологий для скрининга синтетических или выращенных в лаборатории бриллиантов вплоть до самых мелких размеров, в то же время упрощая и ускоряя алмазным предприятиям процесс проверки целостности продукта», — сказал глава подразделения De Beers Ignite Сарандос Гувелис (Sarandos Gouvelis).
Прибор разрабатывался в течение последних 18 месяцев, и его можно легко эксплуатировать на месте, не требуя специальных знаний.
 Компания De Beers с начала 1990-х годов разрабатывает технологии скрининга и проверки в своем центре инноваций, науки и технологий в Мейденхеде.
На сегодняшний день компания De Beers разработала в общей сложности 11 приборов для скрининга и проверки неоправленных и оправленных бриллиантов в ювелирных изделиях, а теперь уже с возможностью быстрого и автоматического скрининга и проверки целостности бриллиантов вплоть до распознавания мелких камней.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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