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03 октября 2022
De Beers разработала новый прибор для проверки бриллиантов
Новый прибор, являющийся частью системы распознавания мелких синтетических бриллиантов, обеспечит автоматизированную и быструю проверку до 3 600 камней в час в диапазоне размеров от 0,001 до 0,0033 карата.
«Мы считаем, что этот новый инструмент сыграет важную роль в дальнейшем совершенствовании нашего комплексного набора передовых технологий для скрининга синтетических или выращенных в лаборатории бриллиантов вплоть до самых мелких размеров, в то же время упрощая и ускоряя алмазным предприятиям процесс проверки целостности продукта», — сказал глава подразделения De Beers Ignite Сарандос Гувелис (Sarandos Gouvelis).
Прибор разрабатывался в течение последних 18 месяцев, и его можно легко эксплуатировать на месте, не требуя специальных знаний.
Компания De Beers с начала 1990-х годов разрабатывает технологии скрининга и проверки в своем центре инноваций, науки и технологий в Мейденхеде.
На сегодняшний день компания De Beers разработала в общей сложности 11 приборов для скрининга и проверки неоправленных и оправленных бриллиантов в ювелирных изделиях, а теперь уже с возможностью быстрого и автоматического скрининга и проверки целостности бриллиантов вплоть до распознавания мелких камней.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished