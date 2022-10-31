Эксклюзив
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
Сегодня
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
ОАЭ возглавят Кимберлийский процесс в 2024 году
Кимберлийский процесс (КП) — это международная группа, которой поручено регулировать мировую торговлю алмазами. Созданная в 2003 году Организацией Объединенных Наций, эта организация, в которую входят 85 стран-участниц, стремится обеспечить, чтобы неконтролируемое алмазное сырье не попадало на законный алмазный рынок в качестве средства финансирования конфликтов. Этот мандат способствовал большей прозрачности в отрасли за счет внедрения строгой схемы сертификации. В 2016 году ОАЭ были первой и единственной арабской страной, назначенной на ежегодное председательство.
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Кимберлийский процесс — это глобальный орган, который стремится обеспечить процветание торговли в безопасной и стабильной среде, чтобы все участники и зависимые от них сообщества могли получить полную выгоду. Во времена большой неопределенности и турбулентности на рынках председательство ОАЭ в Кимберлийском процессе обеспечит стабильность и преемственность, и мы привержены работе с его участниками для обеспечения долгосрочного устойчивого роста мирового алмазного сектора с самыми высокими уровнями верности своим принципам».
Сертификационная схема Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) в ОАЭ находится в ведении Министерства экономики, которое, в свою очередь, уполномочило DMCC управлять национальной процедурой импорта и экспорта алмазов.
В 2021 году ОАЭ стали крупнейшим в мире центром торговли алмазами с оборотом в 22,8 млрд долларов США. В первой половине этого года общий объем торговли алмазами в ОАЭ составил 19,8 млрд долларов после рекордного роста на 25% в годовом исчислении.
В ОАЭ находится Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотном здании «Алмас» в Дубае. В этом здании находится главный офис КП ОАЭ, обеспечивающий законную торговлю алмазами по всей стране. DDE является крупнейшей в мире площадкой для проведения тендеров на алмазы, на которой торгуют более 1 150 алмазных компаний и которая предоставляет членам и профессионалам отрасли самую современную инфраструктуру, объекты, продукты и услуги для уверенного роста и торговли.
DDE является активным членом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council), Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses), Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation) и Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished