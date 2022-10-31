ОАЭ возглавят Кимберлийский процесс в 2024 году

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) объявил, что ОАЭ станут председателем Кимберлийского процесса в 2024 году, а в 2023 году будут назначены заместителем председателя. Как говорится в пресс-релизе DMCC, это решение было принято после обсуждения на пленарном заседании Кимберлийского процесса в Габороне, Ботсвана, которое завершилось 5 ноября 2022 года.

Кимберлийский процесс (КП) — это международная группа, которой поручено регулировать мировую торговлю алмазами. Созданная в 2003 году Организацией Объединенных Наций, эта организация, в которую входят 85 стран-участниц, стремится обеспечить, чтобы неконтролируемое алмазное сырье не попадало на законный алмазный рынок в качестве средства финансирования конфликтов. Этот мандат способствовал большей прозрачности в отрасли за счет внедрения строгой схемы сертификации. В 2016 году ОАЭ были первой и единственной арабской страной, назначенной на ежегодное председательство.

Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Кимберлийский процесс — это глобальный орган, который стремится обеспечить процветание торговли в безопасной и стабильной среде, чтобы все участники и зависимые от них сообщества могли получить полную выгоду. Во времена большой неопределенности и турбулентности на рынках председательство ОАЭ в Кимберлийском процессе обеспечит стабильность и преемственность, и мы привержены работе с его участниками для обеспечения долгосрочного устойчивого роста мирового алмазного сектора с самыми высокими уровнями верности своим принципам».

Сертификационная схема Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) в ОАЭ находится в ведении Министерства экономики, которое, в свою очередь, уполномочило DMCC управлять национальной процедурой импорта и экспорта алмазов.

В 2021 году ОАЭ стали крупнейшим в мире центром торговли алмазами с оборотом в 22,8 млрд долларов США. В первой половине этого года общий объем торговли алмазами в ОАЭ составил 19,8 млрд долларов после рекордного роста на 25% в годовом исчислении.

В ОАЭ находится Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотном здании «Алмас» в Дубае. В этом здании находится главный офис КП ОАЭ, обеспечивающий законную торговлю алмазами по всей стране. DDE является крупнейшей в мире площадкой для проведения тендеров на алмазы, на которой торгуют более 1 150 алмазных компаний и которая предоставляет членам и профессионалам отрасли самую современную инфраструктуру, объекты, продукты и услуги для уверенного роста и торговли.

DDE является активным членом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council), Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses), Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation) и Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





