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03 октября 2022
Phillips совместно с Bacs & Russo продали за 4 083 500 швейцарских франков George Daniels Spring Case Tourbillon
Фото: Phillips
Уникальный турбийон в корпусе из желтого золота, созданный независимым часовщиком-основателем бренда, впервые появился на аукционе.
После трехминутной «войны ставок» цена за часы взлетела выше предпродажной оценки в один миллион швейцарских франков, составив в итоге 4 083 500 швейцарских франков / 4 092 075 долларов США/ 4 108 001 евро.
Это самая высокая цена, когда–либо достигнутая за часы британского производителя, - настоящая веха на рынке.
George Daniels изготовил всего две модели уникальных наручных часов для личного пользования. Одними из них были эти совершенно новые часы с двойным циферблатом, пружинным приводом, одноминутным турбийоном и календарем, созданные в 1992 году.
Алекс Шишло для Rough&Polished