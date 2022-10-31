Эксклюзив
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
Сегодня
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
Mountain Province предоставила дополнительную информацию о рефинансировании облигаций
Ожидается, что предлагаемая сделка будет включать обмен совокупной основной суммы облигаций на сумму около $190 млн на совокупную основную сумму новых кредитных облигаций на сумму около $195,9 млн.
Приблизительно $65,3 млн новых кредитных облигаций будут приобретены организациями, где выгодоприобретателем в конечном счете является Десмонд.
Ожидается, что новые долговые обязательства будут обеспечены теми же активами, что и действующие с правом требования второй очереди, процентной ставкой 9,0% годовых и сроком погашения три года.
Компания рассчитывает погасить оставшуюся часть облигаций наличными одновременно с завершением предлагаемой сделки. Ожидается, что предлагаемая сделка не будет связана с выпуском новых акций.
Алекс Шишло для Rough&Polished