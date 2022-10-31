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03 октября 2022

Mountain Province предоставила дополнительную информацию о рефинансировании облигаций

Сегодня
Новости
Mountain Province Diamonds Inc объявила, что она заключила необязательный срочный контракт с некоторыми держателями своих 8-процентных обеспеченных облигаций с правом требования второй очереди, в том числе с юридическими лицами, в конечном счете принадлежащими крупнейшему бенефициарному акционеру компании,  Дермоту Десмонду (Dermot Desmond), для частичного рефинансирования действующих  облигаций.
Ожидается, что предлагаемая сделка будет включать обмен совокупной основной суммы облигаций на сумму около $190 млн на совокупную основную сумму новых кредитных облигаций на сумму около $195,9 млн. 
Приблизительно $65,3 млн новых кредитных облигаций будут приобретены организациями, где выгодоприобретателем в конечном счете является Десмонд. 
Ожидается, что новые долговые обязательства будут обеспечены теми же активами, что и действующие с правом требования второй очереди, процентной ставкой 9,0% годовых и сроком погашения три года. 
Компания рассчитывает погасить оставшуюся часть облигаций наличными одновременно с завершением предлагаемой сделки. Ожидается, что предлагаемая сделка не будет связана с выпуском новых акций.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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