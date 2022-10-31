Mountain Province предоставила дополнительную информацию о рефинансировании облигаций

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Mountain Province Diamonds Inc объявила, что она заключила необязательный срочный контракт с некоторыми держателями своих 8-процентных обеспеченных облигаций с правом требования второй очереди, в том числе с юридическими лицами, в конечном счете принадлежащими крупнейшему бенефициарному акционеру компании, Дермоту Десмонду (Dermot Desmond), для частичного рефинансирования действующих облигаций.

Ожидается, что предлагаемая сделка будет включать обмен совокупной основной суммы облигаций на сумму около $190 млн на совокупную основную сумму новых кредитных облигаций на сумму около $195,9 млн.

Приблизительно $65,3 млн новых кредитных облигаций будут приобретены организациями, где выгодоприобретателем в конечном счете является Десмонд.

Ожидается, что новые долговые обязательства будут обеспечены теми же активами, что и действующие с правом требования второй очереди, процентной ставкой 9,0% годовых и сроком погашения три года.

Компания рассчитывает погасить оставшуюся часть облигаций наличными одновременно с завершением предлагаемой сделки. Ожидается, что предлагаемая сделка не будет связана с выпуском новых акций.



Алекс Шишло для Rough&Polished





