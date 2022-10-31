На Китай и Индию приходится 60% всего мирового рынка золотых украшений

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Золотые украшения по-прежнему нравятся представителям различных культур по всему миру, при этом желтый металл используется в дополнительных целях, например инвестиции, которые процветают на фоне неблагоприятных экономических ситуаций, а также остаются популярными. Золото имеет множество различных применений по всему миру, каждое из которых сильно отличается от других.



В 2021 году на Китай и Индию приходилось 60,53% мирового рынка золотых ювелирных изделий в тоннах проданного золота. В частности, Китай лидировал с долей рынка 31,77% и 675 тоннами продаж, в то время как индийские потребители приобрели 611 тонн, что составляет 28,76%. Юго-Восточная Азия, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзию, закупила в совокупности 64 тонны. Другими ведущими потребителями ювелирного золота являются США (149 тонн), Европа (68 тонн), Турция и ОАЭ вместе взятые (68 тонн). Остальной мир занимает третье место по доле в 489 тонн или 23,02%.



По другой статистике на 3 квартал 2022 года спрос на золото в ювелирных изделиях занимает первое место - 67,17 млн унций, за ними следуют инвестиции - 30,56 млн унций, а спрос на слитки занимает третье место - 30,52 млн унций. Промышленность находится на четвертом месте с объемом 11,7 млн унций, а электроника занимает пятое место с объемом 9,61 млн унций.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished