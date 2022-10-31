Эксклюзив
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
Сегодня
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
На Китай и Индию приходится 60% всего мирового рынка золотых украшений
В 2021 году на Китай и Индию приходилось 60,53% мирового рынка золотых ювелирных изделий в тоннах проданного золота. В частности, Китай лидировал с долей рынка 31,77% и 675 тоннами продаж, в то время как индийские потребители приобрели 611 тонн, что составляет 28,76%. Юго-Восточная Азия, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзию, закупила в совокупности 64 тонны. Другими ведущими потребителями ювелирного золота являются США (149 тонн), Европа (68 тонн), Турция и ОАЭ вместе взятые (68 тонн). Остальной мир занимает третье место по доле в 489 тонн или 23,02%.
По другой статистике на 3 квартал 2022 года спрос на золото в ювелирных изделиях занимает первое место - 67,17 млн унций, за ними следуют инвестиции - 30,56 млн унций, а спрос на слитки занимает третье место - 30,52 млн унций. Промышленность находится на четвертом месте с объемом 11,7 млн унций, а электроника занимает пятое место с объемом 9,61 млн унций.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished