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03 октября 2022
Производство компании Sibanye-Stillwater упало из-за отключения электроэнергии
В компании заявили, что за квартал производство металлов, входящих в категорию 4E, в размере 432 143 унций концентрата (без учета покупки концентрата у третьих лиц) было на 14% ниже по сравнению с тем же периодом 2021 года, хотя производство было на 5% выше, чем во втором квартале 2022 года.
«Серьезное снижение нагрузки электросетей, введенное Eskom в сентябре, потребовало сокращения мощностей обогатительной фабрики по производству платиноидов в Южной Африке, что повлияло на объемы переработки и продажи за квартал», — сказал гендиректор компании Нил Фронеман (Neal Froneman).
Sibanye-Stillwater сообщила, что подземная добыча меньше пострадала от сокращения энергоснабжения, в результате чего к концу квартала руда, содержащая около 33 тыс. унций МПГ, была складирована на поверхности.
Компания также сохранила годовой прогноз производства платиноидов в Южной Африке на уровне от 1,75 млн до 1,8 млн унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished