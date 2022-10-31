AngloGold Ashanti рассчитывает сократить выбросы углерода на 30% к 2030 году

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Компания AngloGold Ashanti поставила новую цель по сокращению выбросов углерода, которая направлена на достижение к 2030 году абсолютного сокращения выбросов парниковых газов категорий 1 и 2 на 30% по сравнению с 2021 годом.

В компании отметили, что цель будет достигнута за счет сочетания проектов по возобновляемым источникам энергии, электрификации автопарка и внедрения источников энергии с низким уровнем выбросов.

В AngloGold Ashanti заявили, что в ближайшие 8 лет капитальные затраты, необходимые для достижения сокращения выбросов, как ожидается, составят около 1,1 млрд долларов США.

Ожидается, что не менее 350 млн долларов капитальных затрат будут профинансированы AngloGold, а остальные 750 млн долларов поступят за счет стороннего финансирования, включая поставщиков инфраструктуры возобновляемых источников энергии. «Ожидается, что эта программа будет иметь положительную чистую приведенную стоимость, повышая ценность нашего бизнеса за счет снижения затрат на энергию и повышения энергетической безопасности», — говорится в сообщении AngloGold.

Между тем производство AngloGold в третьем квартале 2022 года выросло на 20%, до 738 тыс. унций золота, по сравнению с 613 тыс. унций в третьем квартале прошлого года, чему способствовало более высокое содержание металла на большинстве производств.

В третьем квартале 2022 года скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) также увеличилась на 5%, достигнув 472 млн долларов по сравнению с 448 млн долларов в третьем квартале 2021 года, несмотря на более низкую цену на золото.

В третьем квартале 2022 года компания зафиксировала свободный денежный поток в размере 169 млн долларов по сравнению с 17 млн долларов в третьем квартале прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





