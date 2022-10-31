AngloGold Ashanti рассчитывает сократить выбросы углерода на 30% к 2030 году

Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
AngloGold Ashanti рассчитывает сократить выбросы углерода на 30% к 2030 году
В компании отметили, что цель будет достигнута за счет сочетания проектов по возобновляемым источникам энергии, электрификации автопарка и внедрения источников энергии с низким уровнем выбросов.
В AngloGold Ashanti заявили, что в ближайшие 8 лет капитальные затраты, необходимые для достижения сокращения выбросов, как ожидается, составят около 1,1 млрд долларов США.
Ожидается, что не менее 350 млн долларов капитальных затрат будут профинансированы AngloGold, а остальные 750 млн долларов поступят за счет стороннего финансирования, включая поставщиков инфраструктуры возобновляемых источников энергии. «Ожидается, что эта программа будет иметь положительную чистую приведенную стоимость, повышая ценность нашего бизнеса за счет снижения затрат на энергию и повышения энергетической безопасности», — говорится в сообщении AngloGold.
Между тем производство AngloGold в третьем квартале 2022 года выросло на 20%, до 738 тыс. унций золота, по сравнению с 613 тыс. унций в третьем квартале прошлого года, чему способствовало более высокое содержание металла на большинстве производств.
В третьем квартале 2022 года скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) также увеличилась на 5%, достигнув 472 млн долларов по сравнению с 448 млн долларов в третьем квартале 2021 года, несмотря на более низкую цену на золото.
В третьем квартале 2022 года компания зафиксировала свободный денежный поток в размере 169 млн долларов по сравнению с 17 млн долларов в третьем квартале прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished