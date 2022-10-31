В третьем квартале доход и объем производства Lucara Diamond упали

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В третьем квартале 2022 года компания Lucara Diamond, которая полностью владеет рудником Карове (Karowe) в Ботсване, получила выручку в размере 49,9 млн долларов США по сравнению с 72,7 млн долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Выручка включает 46,5 млн долларов от продажи 99 301 карата алмазного сырья и 3,4 млн долларов от продажи сторонних товаров на платформе Clara.

В компании заявили, что Lucara Diamond все еще находится на пути к достижению своей цели по выручке в размере от 195 до 225 млн долларов.

«Lucara Diamond на верном пути, чтобы сделать еще один год успешным, при этом наши крупные, дорогие алмазы продолжают продаваться по стабильным, здоровым ценам в соответствии с нашим обязательством по соглашению о поставках с компанией HB, несмотря на недавнее ослабление рынка, - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). - В течение квартала на платформе Clara мы также добились хороших результатов, добавив к положительным результатам сторонние поставки как из производственных проб, так и из источников вторичного рынка. Важно отметить, что на долю сторонних поставщиков сейчас приходится более 40% продаж Clara».

В Lucara Diamond заявили, что скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) составила 13,8 млн долларов, а чистая прибыль за квартал — 1,8 млн долларов.

В третьем квартале Lucara Diamond добыла 78 879 каратов алмазов по сравнению с 95 907 каратами годом ранее, достигнув уровня выхода полезного компонента в 11,4 карата на сотню тонн руды.

Всего за квартал было извлечено шесть алмазов весом более 100 каратов, в том числе один камень весом более 200 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





