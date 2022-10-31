Gemfields выставит на аукцион кластер изумрудов весом 187 775 каратов

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Компания Gemfields выставит на аукцион кластер изумрудов весом 187 775 каратов, обнаруженный в марте 2020 года в Замбии на руднике Кагем (Kagem), который на 75% принадлежит компании.

Демонстрация кластера Кафубу (Kafubu) началась 31 октября, а торги завершатся 17 ноября.

Gemfields заявила, что, учитывая размер и качество, вполне вероятно, что кластер изумрудов Кафубу станет самым дорогим из когда-либо проданных компанией.

«Редкость является одним из факторов, благодаря которым изумруды имеют такую особую ценность во многих культурах по всему миру, но сочетание этого кластерного образования кристаллов, общего качества и абсолютно огромной величины Кафубу - это то, что мне не казалось когда-либо возможным», - сказал управляющий рудника Кагем (Kagem) Джексон Мтонга (Jackson Mtonga).

Кластер изумрудов Кафубу был обнаружен в горной выработке Чама (Chama) изумрудного рудника Кагем близ городка Луфваньяма. Кафубу — это река, которая образует естественную границу Кагема в южной части согласно лицензии Кагем, и именно по ней кластер Кафубу получил свое название — в честь уникального ландшафта, в котором он был сформирован.

Кагем считается крупнейшим в мире месторождением изумрудов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





