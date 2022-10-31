Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
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Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
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03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Gemfields выставит на аукцион кластер изумрудов весом 187 775 каратов
Демонстрация кластера Кафубу (Kafubu) началась 31 октября, а торги завершатся 17 ноября.
Gemfields заявила, что, учитывая размер и качество, вполне вероятно, что кластер изумрудов Кафубу станет самым дорогим из когда-либо проданных компанией.
«Редкость является одним из факторов, благодаря которым изумруды имеют такую особую ценность во многих культурах по всему миру, но сочетание этого кластерного образования кристаллов, общего качества и абсолютно огромной величины Кафубу - это то, что мне не казалось когда-либо возможным», - сказал управляющий рудника Кагем (Kagem) Джексон Мтонга (Jackson Mtonga).
Кластер изумрудов Кафубу был обнаружен в горной выработке Чама (Chama) изумрудного рудника Кагем близ городка Луфваньяма. Кафубу — это река, которая образует естественную границу Кагема в южной части согласно лицензии Кагем, и именно по ней кластер Кафубу получил свое название — в честь уникального ландшафта, в котором он был сформирован.
Кагем считается крупнейшим в мире месторождением изумрудов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished