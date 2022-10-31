Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
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Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
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03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Ювелирные изделия Tiffany на аукционе Jewels & Jadeite в Гонконге
Фото: Tiffany & Co
Ювелирные изделия Tiffany & Co, в том числе изделия известного дизайнера Джин Шлюмберже (Jean Schlumberger), стали одними из самых ярких на аукционе Bonhams Jewels and Jadeite в Гонконге, который прошел 26 ноября 2022 года.
Частная коллекция, принадлежащая канадскому филантропу, состоит из 10 отдельных изделий, семь из которых были созданы компанией Schlumberger для Tiffany & Co. В Париже Шлюмберже, один из самых одаренных художников 20-го века, начал свою карьеру с дизайна пуговиц и бижутерии для дизайнера Эльзы Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), а после переехал в Нью-Йорк, чтобы открыть собственный салон.
Изюминкой аукциона стало кольцо Tiffany & Co «Soleste» из платины и 18-каратного розового золота, украшенное круглым бриллиантом классической огранки весом 10,56 карата, окруженным розовыми и круглыми бриллиантами классической огранки. Его предпродажная оценка составляет от 3,2 до 6,3 млн гонконгских долларов.
Звездой коллекции Schlumberger for Tiffany & Co является колье с тюльпанами ручной работы из 18-каратного золота с бриллиантами, украшенное каскадом разноцветных золотых тюльпанов с характерными бутонами. Среди тюльпанов вкраплены изящные золотые банты, завитки из бриллиантов в паве, а также бабочки и стрекозы в бриллиантовой оправе. Ожерелье оценивается в сумму от 800 тыс. до 1,5 млн гонконгских долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished