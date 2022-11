Ювелирные изделия Tiffany на аукционе Jewels & Jadeite в Гонконге

Фото: Tiffany & Co

Ювелирные изделия Tiffany & Co, в том числе изделия известного дизайнера Джин Шлюмберже (Jean Schlumberger), стали одними из самых ярких на аукционе Bonhams Jewels and Jadeite в Гонконге, который прошел 26 ноября 2022 года.Частная коллекция, принадлежащая канадскому филантропу, состоит из 10 отдельных изделий, семь из которых были созданы компанией Schlumberger для Tiffany & Co. В Париже Шлюмберже, один из самых одаренных художников 20-го века, начал свою карьеру с дизайна пуговиц и бижутерии для дизайнера Эльзы Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), а после переехал в Нью-Йорк, чтобы открыть собственный салон.Изюминкой аукциона стало кольцо Tiffany & Co «Soleste» из платины и 18-каратного розового золота, украшенное круглым бриллиантом классической огранки весом 10,56 карата, окруженным розовыми и круглыми бриллиантами классической огранки. Его предпродажная оценка составляет от 3,2 до 6,3 млн гонконгских долларов.Звездой коллекции Schlumberger for Tiffany & Co является колье с тюльпанами ручной работы из 18-каратного золота с бриллиантами, украшенное каскадом разноцветных золотых тюльпанов с характерными бутонами. Среди тюльпанов вкраплены изящные золотые банты, завитки из бриллиантов в паве, а также бабочки и стрекозы в бриллиантовой оправе. Ожерелье оценивается в сумму от 800 тыс. до 1,5 млн гонконгских долларов.