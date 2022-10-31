Osino Resources получила лицензию на добычу полезных ископаемых сроком на 20 лет на проекте в Намибии

Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Osino Resources получила лицензию на добычу полезных ископаемых сроком на 20 лет на проекте в Намибии
Лицензия на добычу зависит от выполнения нескольких обычных условий, которые включают в себя соблюдение согласованной рабочей программы, получение природоохранного разрешения и реализацию ставки в 5процентов от прибыли для местных акционеров.
«Получение лицензии на добычу является важным подтверждением прогресса, достигнутого Osino Resources в продвижении золотого проекта Твин хилз, и подтверждает поддержку правительством Намибии продолжающейся разработки проекта», — сказал генеральный директор компании Хейе Даун (Heye Daun).
Osino Resources недавно опубликовала предварительное технико-экономическое обоснование для Твин хилз на основе запасов в 2,15 млн унций, в котором указывается 13-летний срок службы карьера со среднегодовым уровнем производства золота в 169 000 унций при совокупных удельных затратах в $930 за унцию в течение 10 лет работы.
Osino Resources заявила, что начала процесс финансирования проекта и поручила компании Terrafranca Capital Partners продолжить долговое финансирование развития Твин хилз.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished