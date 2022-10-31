Osino Resources получила лицензию на добычу полезных ископаемых сроком на 20 лет на проекте в Намибии

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Компания Osino Resources получила 20-летнюю лицензию на добычу золота на полностью принадлежащем ей золотом проекте Твин хилз (Twin Hills) в Намибии.

Лицензия на добычу зависит от выполнения нескольких обычных условий, которые включают в себя соблюдение согласованной рабочей программы, получение природоохранного разрешения и реализацию ставки в 5процентов от прибыли для местных акционеров.

«Получение лицензии на добычу является важным подтверждением прогресса, достигнутого Osino Resources в продвижении золотого проекта Твин хилз, и подтверждает поддержку правительством Намибии продолжающейся разработки проекта», — сказал генеральный директор компании Хейе Даун (Heye Daun).

Osino Resources недавно опубликовала предварительное технико-экономическое обоснование для Твин хилз на основе запасов в 2,15 млн унций, в котором указывается 13-летний срок службы карьера со среднегодовым уровнем производства золота в 169 000 унций при совокупных удельных затратах в $930 за унцию в течение 10 лет работы.

Osino Resources заявила, что начала процесс финансирования проекта и поручила компании Terrafranca Capital Partners продолжить долговое финансирование развития Твин хилз.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





