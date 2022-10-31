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26 сентября 2022

Debswana увеличила продажи алмазного сырья

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Новости
Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны с равным долевым участием (50/50), зафиксировала рост продаж необработанных алмазов на 37,5% за первые девять месяцев 2022 года, согласно статистике, опубликованной Банком Ботсваны (Bank of Botswana) во вторник, благодаря устойчивому спросу на ювелирные изделия.
Агентство Reuters со ссылкой на данные, опубликованные центральным банком, сообщает, что продажи Debswana за январь-сентябрь выросли до 3,578 млрд долларов США с 2,602 млрд долларов годом ранее.
Anglo American, материнская компания De Beers, недавно заявила, что спрос на алмазное сырье оставался стабильным в течение третьего квартала года.
«Хотя потребительский спрос на природные алмазы остается устойчивым, ухудшение мировых экономических условий, сокращение потребительских расходов и продолжающиеся карантины в Китае из-за Covid-19 могут повлиять на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами», — говорится в сообщении Anglo American.
На долю Debswana приходится основная часть алмазов, добываемых в этой южноафриканской стране.
Ботсвана получает около 30% своих доходов и 70% валютных поступлений от алмазов.
Добыча необработанного сырья компанией Debswana подскочила на 4%, достигнув 6,6 млн каратов, в третьем квартале года благодаря обработке руды с более высоким содержанием алмазов на руднике Орапа (Orapa), что частично нивелируется переработкой руды с более низким содержанием на руднике Жваненг (Jwaneng).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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