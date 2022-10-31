Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
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03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Debswana увеличила продажи алмазного сырья
Агентство Reuters со ссылкой на данные, опубликованные центральным банком, сообщает, что продажи Debswana за январь-сентябрь выросли до 3,578 млрд долларов США с 2,602 млрд долларов годом ранее.
Anglo American, материнская компания De Beers, недавно заявила, что спрос на алмазное сырье оставался стабильным в течение третьего квартала года.
«Хотя потребительский спрос на природные алмазы остается устойчивым, ухудшение мировых экономических условий, сокращение потребительских расходов и продолжающиеся карантины в Китае из-за Covid-19 могут повлиять на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами», — говорится в сообщении Anglo American.
На долю Debswana приходится основная часть алмазов, добываемых в этой южноафриканской стране.
Ботсвана получает около 30% своих доходов и 70% валютных поступлений от алмазов.
Добыча необработанного сырья компанией Debswana подскочила на 4%, достигнув 6,6 млн каратов, в третьем квартале года благодаря обработке руды с более высоким содержанием алмазов на руднике Орапа (Orapa), что частично нивелируется переработкой руды с более низким содержанием на руднике Жваненг (Jwaneng).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished