Newmont Corporation объявила результаты 3 квартала 2022 года

Эксклюзив

«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC

Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...

31 октября 2022

Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване

Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...

24 октября 2022

Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты

Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...

10 октября 2022

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...

03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Newmont Corporation объявила результаты 3 квартала 2022 года

Сегодня
Новости
Американская Newmont Corporation, крупнейший производитель золота в мире, объявила результаты 3 квартала 2022 года.
Объем производства золота составил 1,49 млн унций золота и 299 тыс унций золотого эквивалента из побочных продуктов.
«Компания Newmont добыла в третьем квартале солидный объем в размере 1,5 млн унций золота, поскольку мы наращиваем темпы для увеличения добычи в четвертом квартале. Newmont сохраняет хорошие позиции для реагирования на сложные рыночные условия, с которыми сегодня сталкивается наша отрасль. Мы продолжаем использовать наше лидерство и коллективный опыт, а также силу нашего глобального портфеля с учетом размера и масштаба для построения устойчивого будущего», - сказал Том Палмер, президент и главный исполнительный директор Newmont. 

Алекс Шишло для Rough&Polished


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