Newmont Corporation объявила результаты 3 квартала 2022 года

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Американская Newmont Corporation, крупнейший производитель золота в мире, объявила результаты 3 квартала 2022 года.

Объем производства золота составил 1,49 млн унций золота и 299 тыс унций золотого эквивалента из побочных продуктов.

«Компания Newmont добыла в третьем квартале солидный объем в размере 1,5 млн унций золота, поскольку мы наращиваем темпы для увеличения добычи в четвертом квартале. Newmont сохраняет хорошие позиции для реагирования на сложные рыночные условия, с которыми сегодня сталкивается наша отрасль. Мы продолжаем использовать наше лидерство и коллективный опыт, а также силу нашего глобального портфеля с учетом размера и масштаба для построения устойчивого будущего», - сказал Том Палмер, президент и главный исполнительный директор Newmont.



Алекс Шишло для Rough&Polished





