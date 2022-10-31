Совет по старательскому золоту подписал Декларацию ответственности и принципов устойчивого развития с лидерами золотодобывающей отрасли

Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Совет по старательскому золоту подписал Декларацию ответственности и принципов устойчивого развития с лидерами золотодобывающей отрасли
Декларация, обнародованная на Всемирной конференции по драгоценным металлам LBMA/LPPM в Лиссабоне, официально выражает единое обязательство широкого круга участников золотодобывающей отрасли действовать в соответствии с общим обязательством вести ответственную и устойчивую деятельность на основе четкого набора общих принципов.
«Это отличное развитие. Декларация представляет собой объединение ценностей и направлений для широкого круга участников золотодобывающей отрасли, которого ранее не существовало, — сказал д-р Телмер. - Это замечательная и необходимая разработка, потому что объединенная отрасль может быстрее добиться большего прогресса по важным вопросам, в том числе для нашей аудитории, старателей (см. Принцип 8). Совет по старательскому золоту гордится тем, что поддержал и подписал Декларацию».
Наряду с Советом по старательскому золоту декларацию также подписали Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), Сингапурская ассоциация рынка драгоценных металлов (Singapore Bullion Market Association, SBMA), Китайская ассоциация золота (China Gold Association), Швейцарская ассоциация производителей и трейдеров драгоценных металлов (Swiss Association of Precious Metals Producers and Traders), Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME), Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), Индийский центр политики в области золота (Indian Gold Policy Centre, IGPC), Индийская международная биржа драгоценных металлов (Indian International Bullion Exchange, IIBX), Всемирная ювелирная конфедерация (World Jewellery Confederation, CIBJO), Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Часовая и ювелирная инициатива 2030 (Watch and Jewellery Initiative 2030).
Группа согласовала 10 ключевых задач в области устойчивого развития, в том числе приверженность стандартам ответственного выбора поставщиков, соблюдение прав человека, продвижение ЦУР ООН, а также стандартам действий и раскрытия информации об изменении климата.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished