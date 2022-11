Совет по старательскому золоту подписал Декларацию ответственности и принципов устойчивого развития с лидерами золотодобывающей отрасли

Во вторник, 18 октября 2022 года, исполнительный директор Совета по старательскому золоту (Artisanal Gold Council, AGC) д-р Кевин Телмер (Kevin Telmer) подписал Декларацию ответственности и принципов устойчивого развития вместе с другими лидерами золотодобывающей отрасли на Всемирной конференции по драгоценным металлам (Global Precious Metals Conference) LBMA/LPPM в Лиссабоне.

Декларация, обнародованная на Всемирной конференции по драгоценным металлам LBMA/LPPM в Лиссабоне, официально выражает единое обязательство широкого круга участников золотодобывающей отрасли действовать в соответствии с общим обязательством вести ответственную и устойчивую деятельность на основе четкого набора общих принципов.

«Это отличное развитие. Декларация представляет собой объединение ценностей и направлений для широкого круга участников золотодобывающей отрасли, которого ранее не существовало, — сказал д-р Телмер. - Это замечательная и необходимая разработка, потому что объединенная отрасль может быстрее добиться большего прогресса по важным вопросам, в том числе для нашей аудитории, старателей (см. Принцип 8). Совет по старательскому золоту гордится тем, что поддержал и подписал Декларацию».

Наряду с Советом по старательскому золоту декларацию также подписали Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), Сингапурская ассоциация рынка драгоценных металлов (Singapore Bullion Market Association, SBMA), Китайская ассоциация золота (China Gold Association), Швейцарская ассоциация производителей и трейдеров драгоценных металлов (Swiss Association of Precious Metals Producers and Traders), Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME), Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), Индийский центр политики в области золота (Indian Gold Policy Centre, IGPC), Индийская международная биржа драгоценных металлов (Indian International Bullion Exchange, IIBX), Всемирная ювелирная конфедерация (World Jewellery Confederation, CIBJO), Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Часовая и ювелирная инициатива 2030 (Watch and Jewellery Initiative 2030).

Группа согласовала 10 ключевых задач в области устойчивого развития, в том числе приверженность стандартам ответственного выбора поставщиков, соблюдение прав человека, продвижение ЦУР ООН, а также стандартам действий и раскрытия информации об изменении климата.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished