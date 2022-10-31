Zijn Platinum назначила бывшего министра финансов ЮАР заместителем председателя совета директоров

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Компании Nkwe Platinum и South Africa Zijin Platinum, дочерние компании Zijin Mining, полностью ей принадлежащие, назначили бывшего министра финансов ЮАР Тито Мбовени (Tito Mboweni) директором без исполнительных полномочий и заместителем председателя совета директоров South Africa Zijin Platinum.

Назначение вступило в силу с 14 октября, сообщает Mining Weekly.

Ожидается, что Мбовени будет консультировать и предоставлять рекомендации руководству South Africa Zijin Platinum в отношении бизнес-планов, стратегий и целей компании.

«Мы очень гордимся тем, что Мбовени присоединился к нашей динамичной команде. Мы приветствуем его богатый отраслевой опыт и навыки стратегического лидерства в компании», - заявил управляющий директор и главный исполнительный директор South Africa Zijin Platinum в Южной Африке Чжию Фань (Zhiyu Fan).

Мбовени был министром финансов с 2018 по 2021 год, после чего занимал должности министра труда и управляющего Южноафриканским резервным банком (South African Reserve Bank).

В 2021 году South Africa Zijin Platinum стала подрядной организацией Nkwe по добыче платины на руднике компании Zijin Гаратау (Garatau) в Лимпопо.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





