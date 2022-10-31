Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
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24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Zijn Platinum назначила бывшего министра финансов ЮАР заместителем председателя совета директоров
Назначение вступило в силу с 14 октября, сообщает Mining Weekly.
Ожидается, что Мбовени будет консультировать и предоставлять рекомендации руководству South Africa Zijin Platinum в отношении бизнес-планов, стратегий и целей компании.
«Мы очень гордимся тем, что Мбовени присоединился к нашей динамичной команде. Мы приветствуем его богатый отраслевой опыт и навыки стратегического лидерства в компании», - заявил управляющий директор и главный исполнительный директор South Africa Zijin Platinum в Южной Африке Чжию Фань (Zhiyu Fan).
Мбовени был министром финансов с 2018 по 2021 год, после чего занимал должности министра труда и управляющего Южноафриканским резервным банком (South African Reserve Bank).
В 2021 году South Africa Zijin Platinum стала подрядной организацией Nkwe по добыче платины на руднике компании Zijin Гаратау (Garatau) в Лимпопо.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished