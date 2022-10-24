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26 сентября 2022
Newfield добыла 1 180 каратов алмазов на руднике Тонго
В компании заявили, что алмазы были извлечены из 504 разубоженных тонн руды комбинированной технологической алмазоносности в 2,34 карата на тонну с отсечкой камней по размеру более 1,2 мм.
По информации Newfield, из алмазов, добытых за рассматриваемый период, обработка очистных забоев уровня 1 дала 811 каратов, в то время как при обработке проб из наземных рудников был получен 221 карат из кимберлитовой трубки Кунду (Kundu) и 148 каратов из кимберлитовой трубки Ландо (Lando), в основном в результате второго прохода добычи.
Компания заявила, что ее подземная добыча в каратах, как ожидается, вырастет в следующем квартале, когда будут выведены и обработаны первый и второй забои шахты 1-го уровня.
В сентябрьском квартале Newfield завершила проходку 317 метров, в результате чего общий объем проходки под землей на месторождении Тонго составил 1 831 метр.
В компании подтвердили, что работа была сосредоточена на разработке пород и рудных жил Кунду, чтобы обеспечить доступ ко второму и третьему забоям на сегменте рудного тела Кунду А.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished