Всемирный совет по золоту: в третьем квартале мировой спрос на золото вырос на 28% в годовом исчислении

Сегодня Новости

Последний отчет Всемирного совета по золоту о тенденциях спроса на золото показывает, что в третьем квартале 2022 года спрос на золото (исключая внебиржевой) достиг 1 181 тонны, что на 28% больше, чем в прошлом году. Высокий спрос подтолкнул общий объем с начала года до уровня, существовавшего до COVID. Спрос на золото поддерживали потребители и центральные банки, хотя наблюдалось заметное сокращение инвестиционного спроса.

Инвестиции сократились на 47% в годовом исчислении, поскольку инвесторы ТИФ отреагировали значительным оттоком в размере 227 т на сложное сочетание заметно более высоких процентных ставок и сильного доллара США. Эти события, наряду со слабостью внебиржевого спроса и негативными настроениями на фьючерсных рынках препятствовали в третьем квартале 2022 года динамике цен на золото, способствуя падению цены на 8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на эти встречные ветры, золото продолжало пользоваться популярностью у розничных инвесторов, которые реагировали на различные рыночные сигналы и обращались к золоту из-за его статуса как средства сохранения стоимости в условиях безудержной инфляции и геополитической неопределенности. Инвесторы стремились хеджировать инфляцию с помощью инвестиций в слитки и монеты, что привело к росту общего розничного спроса на 36% в годовом исчислении. Этому способствовали значительные закупки в Турции, которые выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом, и в Германии, которые выросли на 25%, до 42 т, по сравнению с прошлым годом, а также за счет заметного вклада на всех основных рынках.

Потребление ювелирных изделий продолжало восстанавливаться и теперь вернулось к допандемийному уровню, достигнув 523 тонн, что на 10% выше, чем в третьем квартале 2021 года. Значительная часть этого роста была обеспечена городскими потребителями Индии, которые увеличили спрос на 17% в годовом исчислении, до 146 тонн. Столь же впечатляющий рост наблюдался на большей части Ближнего Востока: потребление ювелирных изделий в Саудовской Аравии выросло на 20% с третьего квартала 2021 года, а в Объединенных Арабских Эмиратах — на 30% за тот же период. Спрос на ювелирные изделия в Китае также незначительно увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано повышением потребительского доверия и падением местной цены на золото, что привело к освобождению некоторого отложенного спроса.

Как только потребительский спрос на золото укрепился, покупки золота центральных банков значительно увеличились: по оценкам, рекордные покупки в третьем квартале составили почти 400 тонн. Эта модель отражает результаты нашего недавнего опроса центральных банков, в котором 25% респондентов заявили, что намерены увеличить свои золотые резервы в следующие 12 месяцев.

Что касается предложения, производство в горнодобывающей промышленности (за вычетом хеджирования) выросло на 2% по сравнению с третьим кварталом 2021 года, при этом добыча золота демонстрирует рост шестой квартал подряд. Напротив, в третьем квартале переработка была на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку потребители удерживали золото в условиях растущей инфляции и неопределенных экономических перспектив.

Старший рыночный аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит (Louise Street) прокомментировала: «Несмотря на шаткую макроэкономическую среду, спрос в этом году отразил статус золота как актива-убежища, что подчеркивается тем фактом, что в 2022 году оно превзошло большинство классов активов. В будущем мы ожидаем, что покупки центральных банков и розничные инвестиции останутся большими, и это может помочь компенсировать потенциальное снижение инвестиций во внебиржевые и биржевые фонды, которое может преобладать, если доллар останется сильным. Мы также ожидаем, что спрос на ювелирные изделия продолжит расти в некоторых регионах, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, в то время как в технологическом секторе, вероятно, произойдет дальнейшее снижение на фоне экономического замедления».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





