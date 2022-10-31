Саудовская Аравия ищет поддержки у австралийских горнодобывающих компаний, чтобы диверсифицировать свою зависящую от нефти экономику

Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Саудовская Аравия ищет поддержки у австралийских горнодобывающих компаний, чтобы диверсифицировать свою зависящую от нефти экономику
Согласно сообщению, Саудовская Аравия утверждает, что владеет неиспользованными месторождениями полезных ископаемых на сумму 1,3 трлн долларов, включая медь, цинк, фосфаты и золото.
Аль-Хораеф сказал в интервью в Сиднее, что австралийские горняки должны «приехать, провести геологоразведку и заняться добычей так же, как они делают здесь». Он добавил, что уже встречался с несколькими малыми австралийскими горнодобывающими компаниями и надеется встретиться с более крупными игроками, такими как BHP Group Ltd и Rio Tinto Plc, на крупной горнодобывающей конференции в Сиднее на этой неделе. Он упомянул, что саудовские инвесторы заинтересованы в этом секторе, но стране не хватает внутреннего опыта в горнодобывающей промышленности, и «нужны партнеры, которые хорошо разбираются в этом секторе и знают, как использовать ресурсы».
В небольшой горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии доминирует государственная горнодобывающая компания Saudi Arabian Mining Co., широко известная как Maaden. По словам министра, страна должна подражать австралийской модели юниорных горнодобывающих компаний из частного сектора, которые разрабатывают шахты на более рискованных и ранних стадиях. Аккумуляторные металлы, такие как литий и никель, уже находятся в центре внимания Maaden и Саудовской Аравии, но объем ресурсов все еще неясен.
Саудовская Аравия реализует проект Vision 2030, направленный на снижение зависимости от ископаемого топлива и на охват отраслей от горнодобывающей промышленности до возобновляемых источников энергии и производства. Предполагается, что из 170 млрд долларов, необходимых для добычи полезных ископаемых, около 60% поступит от частных компаний, а остальные - от государственных предприятий.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished