Саудовская Аравия ищет поддержки у австралийских горнодобывающих компаний, чтобы диверсифицировать свою зависящую от нефти экономику

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Саудовская Аравия ищет поддержки у австралийских горняков, чтобы поддержать свой план стоимостью 170 млрд долларов США по созданию горнодобывающей промышленности и диверсификации своей зависящей от нефти экономики в этом десятилетии. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хораеф (Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef) на этой неделе находится в Австралии, чтобы привлечь интерес горнодобытчиков, как сообщает financialpost.com со ссылкой на Bloomberg.

Согласно сообщению, Саудовская Аравия утверждает, что владеет неиспользованными месторождениями полезных ископаемых на сумму 1,3 трлн долларов, включая медь, цинк, фосфаты и золото.

Аль-Хораеф сказал в интервью в Сиднее, что австралийские горняки должны «приехать, провести геологоразведку и заняться добычей так же, как они делают здесь». Он добавил, что уже встречался с несколькими малыми австралийскими горнодобывающими компаниями и надеется встретиться с более крупными игроками, такими как BHP Group Ltd и Rio Tinto Plc, на крупной горнодобывающей конференции в Сиднее на этой неделе. Он упомянул, что саудовские инвесторы заинтересованы в этом секторе, но стране не хватает внутреннего опыта в горнодобывающей промышленности, и «нужны партнеры, которые хорошо разбираются в этом секторе и знают, как использовать ресурсы».

В небольшой горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии доминирует государственная горнодобывающая компания Saudi Arabian Mining Co., широко известная как Maaden. По словам министра, страна должна подражать австралийской модели юниорных горнодобывающих компаний из частного сектора, которые разрабатывают шахты на более рискованных и ранних стадиях. Аккумуляторные металлы, такие как литий и никель, уже находятся в центре внимания Maaden и Саудовской Аравии, но объем ресурсов все еще неясен.

Саудовская Аравия реализует проект Vision 2030, направленный на снижение зависимости от ископаемого топлива и на охват отраслей от горнодобывающей промышленности до возобновляемых источников энергии и производства. Предполагается, что из 170 млрд долларов, необходимых для добычи полезных ископаемых, около 60% поступит от частных компаний, а остальные - от государственных предприятий.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





