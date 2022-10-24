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26 сентября 2022
В первом полугодии вырос мировой спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами
В отчете Diamond Insight Report 2022 говорится, что самый сильный рост оценивается в двузначных числах для США и Японии, в то время как в Индии и странах Персидского залива рост выражается однозначными числами.
«Китай был единственной страной, в которой наблюдалось снижение спроса на бриллианты, в основном из-за карантина, связанного с Covid-19, — говорится в отчете. - В первой половине 2022 года сочетание опережающего тренда роста номинальной заработной платы и устойчивых темпов роста занятости способствовало повышению потребительского спроса на природные бриллианты в США. Однако во втором квартале [постоянно] высокий уровень инфляции и глобальные экономические проблемы, усугубленные российско-украинским конфликтом, подорвали доверие потребителей, и впоследствии в конце квартала спрос на бриллианты начал снижаться, хотя в целом он оставался положительным для полугодия».
По оценкам, в первой половине 2022 года в Китае наблюдалось среднее однозначное снижение в годовом исчислении.
Оно было вызвано снижением потребительского спроса во втором квартале в результате введения карантина в ряде крупных городов из-за COVID-19 и замедления макроэкономических показателей.
Мировой спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами вырос примерно на 27% в 2021 году и достиг рекордного уровня в 87 млрд долларов США по сравнению с 68 млрд долларов в 2020 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished