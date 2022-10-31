Karo Mining намерена привлечь 50 млн долларов для разработки платинового проекта в Зимбабве

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Компания Tharisa, сопроизводитель металлов платиновой группы (МПГ) и хрома, сообщает, что ее дочерняя компания Karo Mining открыла предложение на покупку облигаций с фиксированным доходом, чтобы привлечь 50 млн долларов США для листинга на фондовой бирже Victoria Falls Stock Exchange (VFEX).

Доходы от выпуска облигаций будут использованы для частичного финансирования платинового проекта Каро (Karo) в Зимбабве; общие капитальные затраты на начальную фазу составляют 391 млн долларов.

Привлечение капитала является частью более широкой стратегии капиталовложений Tharisa, направленной на своевременную разработку платинового проекта Каро в рамках бюджета.

Планируется, что добыча по проекту начнется в июле 2024 года с добычей первой руды.

В Tharisa сообщили, что был назначен местный подрядчик по земляным работам, который, как ожидается, начнет работу в декабре 2022 года, что послужит началом этапа строительства Каро.

«Зимбабве указала, что она открыта для бизнеса, и благодаря нашему взаимодействию со всеми уровнями правительства становится ясно, что существует твердая приверженность поддержать Tharisa по мере того, как мы превращаем платиновый проект Каро в полномасштабный рудник МПГ», — сказал исполнительный директор Tharisa Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis).

Tharisa владеет 70% акций Karo Mining, компании, зарегистрированной на Кипре, которая, в свою очередь, косвенно владеет 85% акциями проекта Каро, а правительство Зимбабве владеет оставшимися 15% без обязательства нести расходы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





