Эксклюзив
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Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
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10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
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26 сентября 2022
Karo Mining намерена привлечь 50 млн долларов для разработки платинового проекта в Зимбабве
Доходы от выпуска облигаций будут использованы для частичного финансирования платинового проекта Каро (Karo) в Зимбабве; общие капитальные затраты на начальную фазу составляют 391 млн долларов.
Привлечение капитала является частью более широкой стратегии капиталовложений Tharisa, направленной на своевременную разработку платинового проекта Каро в рамках бюджета.
Планируется, что добыча по проекту начнется в июле 2024 года с добычей первой руды.
В Tharisa сообщили, что был назначен местный подрядчик по земляным работам, который, как ожидается, начнет работу в декабре 2022 года, что послужит началом этапа строительства Каро.
«Зимбабве указала, что она открыта для бизнеса, и благодаря нашему взаимодействию со всеми уровнями правительства становится ясно, что существует твердая приверженность поддержать Tharisa по мере того, как мы превращаем платиновый проект Каро в полномасштабный рудник МПГ», — сказал исполнительный директор Tharisa Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis).
Tharisa владеет 70% акций Karo Mining, компании, зарегистрированной на Кипре, которая, в свою очередь, косвенно владеет 85% акциями проекта Каро, а правительство Зимбабве владеет оставшимися 15% без обязательства нести расходы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished