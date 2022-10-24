Определен состав обломков породы в Попигайском кратере в Якутии

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Ученые Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН уточнили химический состав пород Попигайского кратера в Якутии - крупнейшего месторождения импактных алмазов (лонсдейлитов), образовавшихся под воздействием космического удара, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Попигайский кратер, имеющий внутренний диаметр около 90 км, образовался около 35 млн лет назад, когда на Землю упало крупное космическое тело. В 1971 году в кратере были обнаружены так называемые импактные алмазы, образовавшиеся под воздействием космического удара.

Отмечается, что, хотя изучение материалов Попигайского кратера продолжается более 50 лет, комплексного обследования обломочной горной породы (зювитов) проведено не было.

"Обогащение зювитов осмием и иридием является единственным достоверным признаком примесей метеоритного вещества", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории литосферной мантии и алмазных месторождений Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева СО РАН Елены Агашевой.

Зная детальную структуру импактных алмазов, гораздо легче определить их использование в задачах механики и конкретных конструкциях, говорится в публикации.

Импактные алмазы представляют собой уникальный наноструктурированный природный материал, способный за счет абразивных свойств, износостойкости, более высоких, чем у лучших сортов природных технических и синтетических алмазов, кардинально изменить ситуацию с добычей сланцевых углеводородов, а также в других отраслях.

В 2014 году сибирские ученые разработали на основе импактных алмазов сверхпрочный материал, которые можно использовать для изготовления режущих инструментов, правящих карандашей, резцов для обработки твердых сплавов, а также вставок в коронки для сверхглубокого и сверхсложного бурения. Испытания показали, что материал в 20-53 раза превосходит аналогичные из синтетических алмазов, отмечает Interfax.



Алекс Шишло для Rough&Polished





