Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
Вчера
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Определен состав обломков породы в Попигайском кратере в Якутии
Попигайский кратер, имеющий внутренний диаметр около 90 км, образовался около 35 млн лет назад, когда на Землю упало крупное космическое тело. В 1971 году в кратере были обнаружены так называемые импактные алмазы, образовавшиеся под воздействием космического удара.
Отмечается, что, хотя изучение материалов Попигайского кратера продолжается более 50 лет, комплексного обследования обломочной горной породы (зювитов) проведено не было.
"Обогащение зювитов осмием и иридием является единственным достоверным признаком примесей метеоритного вещества", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории литосферной мантии и алмазных месторождений Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева СО РАН Елены Агашевой.
Зная детальную структуру импактных алмазов, гораздо легче определить их использование в задачах механики и конкретных конструкциях, говорится в публикации.
Импактные алмазы представляют собой уникальный наноструктурированный природный материал, способный за счет абразивных свойств, износостойкости, более высоких, чем у лучших сортов природных технических и синтетических алмазов, кардинально изменить ситуацию с добычей сланцевых углеводородов, а также в других отраслях.
В 2014 году сибирские ученые разработали на основе импактных алмазов сверхпрочный материал, которые можно использовать для изготовления режущих инструментов, правящих карандашей, резцов для обработки твердых сплавов, а также вставок в коронки для сверхглубокого и сверхсложного бурения. Испытания показали, что материал в 20-53 раза превосходит аналогичные из синтетических алмазов, отмечает Interfax.
Алекс Шишло для Rough&Polished