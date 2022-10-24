SUNLIGHT открыла флагманский магазин в легендарном месте на Старом Арбате

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Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT возрождает ювелирные традиции, распахнув двери своего флагманского магазина на Старом Арбате на месте элитного бутика «Самоцветы», известного наличием отдельного входа и тайного VIP-зала для «советской знати».

Концепцию элитного зала решили сохранить. Для этого был оборудован отдельный зал, где размещена самая большая коллекция редких драгоценных камней «Бриллианты Якутии» стоимостью до 1,5 млн. рублей. В этом зале представлены также эксклюзивные украшения из платины 950 пробы с ручной закрепкой бриллиантов в ценовом диапазоне от 25 тыс. рублей до 1,2 млн. рублей.

Флагманский бутик SUNLIGHT представляет более 12 тыс. изделий на площади 324 кв. метра. В магазине представлен самый широкий ассортимент изделий с бриллиантами и драгоценными камнями во всей сети.

В открытие новой точки компания инвестировала более 65 млн рублей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





