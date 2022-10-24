SUNLIGHT открыла флагманский магазин в легендарном месте на Старом Арбате

Эксклюзив

«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC

Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...

Вчера

Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване

Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...

24 октября 2022

Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты

Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...

10 октября 2022

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...

03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

SUNLIGHT открыла флагманский магазин в легендарном месте на Старом Арбате

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Новости
Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT возрождает ювелирные традиции, распахнув двери своего флагманского магазина на Старом Арбате на месте элитного бутика «Самоцветы», известного наличием отдельного входа и тайного VIP-зала для «советской знати». 
Концепцию элитного зала решили сохранить. Для этого был оборудован отдельный зал, где размещена самая большая коллекция редких драгоценных камней «Бриллианты Якутии» стоимостью до 1,5 млн. рублей. В этом зале представлены также эксклюзивные украшения из платины 950 пробы с ручной закрепкой бриллиантов в ценовом диапазоне от 25 тыс. рублей до 1,2 млн. рублей. 
Флагманский бутик SUNLIGHT представляет более 12 тыс. изделий на площади 324 кв. метра. В магазине представлен самый широкий ассортимент изделий с бриллиантами и драгоценными камнями во всей сети.  
В открытие новой точки компания инвестировала более 65 млн рублей.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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