SUNLIGHT открыла флагманский магазин в легендарном месте на Старом Арбате

Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
Вчера
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
SUNLIGHT открыла флагманский магазин в легендарном месте на Старом Арбате
Концепцию элитного зала решили сохранить. Для этого был оборудован отдельный зал, где размещена самая большая коллекция редких драгоценных камней «Бриллианты Якутии» стоимостью до 1,5 млн. рублей. В этом зале представлены также эксклюзивные украшения из платины 950 пробы с ручной закрепкой бриллиантов в ценовом диапазоне от 25 тыс. рублей до 1,2 млн. рублей.
Флагманский бутик SUNLIGHT представляет более 12 тыс. изделий на площади 324 кв. метра. В магазине представлен самый широкий ассортимент изделий с бриллиантами и драгоценными камнями во всей сети.
В открытие новой точки компания инвестировала более 65 млн рублей.
Алекс Шишло для Rough&Polished