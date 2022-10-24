Женевская распродажа великолепных драгоценностей Christie's 8 ноября

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На Женевском аукционе великолепных драгоценностей Christie's 8 ноября 2022 года, наряду с историческими и современными драгоценностями, будут представлены самые лучшие из выдающихся драгоценных камней во главе с Fortune Pink (оценочная стоимость 25 млн - 35 млн швейцарских франков), исключительным фантазийным ярко-розовым бриллиантом весом 18,18 карата.

Он является самым крупным ярко-розовым бриллиантом грушевидной формы, выставляемым на аукцион.

Другими его изюминками станут исключительное колье с бриллиантом Rivière («Река») грушевидной формы весом 10,33 карата (550 тыс. - 750 тыс. швейцарских франков) из коллекции лорда и леди Вайнсток (Weinstock).

Предлагаемые европейской княжеской семьей драгоценности включают браслет Chimera ("Химера") с натуральным жемчугом, рубинами и бриллиантами в стиле ар-деко (100 тыс. - 180 тыс. швейцарских франков) и исключительное жемчужное ожерелье от Bulgari (300 тыс. - 500 тыс. швейцарских франков).



Алекс Шишло для Rough&Polished





