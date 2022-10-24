Женевская распродажа великолепных драгоценностей Christie's 8 ноября

Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
Вчера
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Женевская распродажа великолепных драгоценностей Christie's 8 ноября
Он является самым крупным ярко-розовым бриллиантом грушевидной формы, выставляемым на аукцион.
Другими его изюминками станут исключительное колье с бриллиантом Rivière («Река») грушевидной формы весом 10,33 карата (550 тыс. - 750 тыс. швейцарских франков) из коллекции лорда и леди Вайнсток (Weinstock).
Предлагаемые европейской княжеской семьей драгоценности включают браслет Chimera ("Химера") с натуральным жемчугом, рубинами и бриллиантами в стиле ар-деко (100 тыс. - 180 тыс. швейцарских франков) и исключительное жемчужное ожерелье от Bulgari (300 тыс. - 500 тыс. швейцарских франков).
Алекс Шишло для Rough&Polished