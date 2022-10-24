Призыв к ССКП провести серьезные реформы

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Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC) призвала Сертификационную схему Кимберлийского процесса (ССКП; Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) согласиться с существованием недостатков в схеме сертификации и провести серьезные реформы.

С 1 по 4 ноября 2022 года в Ботсване пройдет пленарное заседание ССКП на фоне растущей озабоченности по поводу неспособности организации решать вопросы, связанные с постоянно возникающими новыми формами конфликтов в странах, производящих алмазы и торгующих ими.

«ССКП закрывает глаза на экологические, социально-экономические риски и риски безопасности для населения, связанные с добычей полезных ископаемых, — говорится в сообщении KPCSC. — Это привело к постоянным жалобам со стороны таких общин, как Малути в Лесото, обособленных владельцев рудника Койду (Koidu) в Сьерра-Леоне и общин, живущих вдоль рек Чикапа и Касаи в Демократической Республике Конго. Жизнь многих алмазодобывающих общин по всему миру, особенно в Африке, где добывается большая часть алмазов, может быть похожа на судьбу общины Ягерсфонтейн в ЮАР, где прорвавшиеся дамбы хвостохранилища затопили и заставили население покинуть свои дома».

Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса заявила, что ССКП вмешивается только тогда, когда алмазы используются повстанцами для борьбы с правительствами, игнорируя затруднительное положение общин, пострадавших от действий или бездействия государственных и негосударственных субъектов, которые включают принудительное перемещение общин, ущерб окружающей среде и насилие, а также использование доходов от продажи алмазов с тем, чтобы калечить женщин и детей и аннексировать территории в других суверенных странах.

«Такие алмазы, произведенные в условиях насилия или конфликтов, поступают на мировой рынок, сертифицированные как «бесконфликтные», как и алмазы из России, — говорится в сообщении. — Мы призываем ССКП проявить сочувствие к страдающим людям этого мира, чья боль вызвана доходом от реализации драгоценных камней, алмазов или бриллиантов. У ССКП вошло в привычку перескакивать с одного неудачного цикла реформ на другой даже без обсуждения проблем, которые волнуют всех, прячась за витиеватыми законами».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





