Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
Сегодня
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Призыв к ССКП провести серьезные реформы
С 1 по 4 ноября 2022 года в Ботсване пройдет пленарное заседание ССКП на фоне растущей озабоченности по поводу неспособности организации решать вопросы, связанные с постоянно возникающими новыми формами конфликтов в странах, производящих алмазы и торгующих ими.
«ССКП закрывает глаза на экологические, социально-экономические риски и риски безопасности для населения, связанные с добычей полезных ископаемых, — говорится в сообщении KPCSC. — Это привело к постоянным жалобам со стороны таких общин, как Малути в Лесото, обособленных владельцев рудника Койду (Koidu) в Сьерра-Леоне и общин, живущих вдоль рек Чикапа и Касаи в Демократической Республике Конго. Жизнь многих алмазодобывающих общин по всему миру, особенно в Африке, где добывается большая часть алмазов, может быть похожа на судьбу общины Ягерсфонтейн в ЮАР, где прорвавшиеся дамбы хвостохранилища затопили и заставили население покинуть свои дома».
Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса заявила, что ССКП вмешивается только тогда, когда алмазы используются повстанцами для борьбы с правительствами, игнорируя затруднительное положение общин, пострадавших от действий или бездействия государственных и негосударственных субъектов, которые включают принудительное перемещение общин, ущерб окружающей среде и насилие, а также использование доходов от продажи алмазов с тем, чтобы калечить женщин и детей и аннексировать территории в других суверенных странах.
«Такие алмазы, произведенные в условиях насилия или конфликтов, поступают на мировой рынок, сертифицированные как «бесконфликтные», как и алмазы из России, — говорится в сообщении. — Мы призываем ССКП проявить сочувствие к страдающим людям этого мира, чья боль вызвана доходом от реализации драгоценных камней, алмазов или бриллиантов. У ССКП вошло в привычку перескакивать с одного неудачного цикла реформ на другой даже без обсуждения проблем, которые волнуют всех, прячась за витиеватыми законами».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished