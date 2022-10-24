Успешная геологоразведка Barrick Gold обеспечила будущее рудника в Конго

Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
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Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Успешная геологоразведка Barrick Gold обеспечила будущее рудника в Конго
Президент и генеральный директор компании Марк Бристоу (Mark Bristow) сказал, что рудник, который эксплуатируется 13 лет, в Демократической Республике Конго (ДРК) все еще имеет огромный потенциал.
Он сказал, что компания будет придерживаться своего бизнес-плана по руднику по крайней мере еще 10 лет, в то же время геологоразведочные работы продолжат расширяться.
«Подземные работы на Кибали продлеваются еще на два года за счет разработки 11 тыс. рудных жил к плану добычи, — заявили в Barrick. – Этот рудник продолжает приносить многообещающие результаты, что создает дополнительную ценность, и позволяет дальнейшую разработку. Также ведется бурение на объектах Менгу Хил (Mengu Hill), Агбарабо (Agbarabo), Рино (Rhino), Замбула (Zambula) и Макоро (Makoro), которые демонстрируют потенциал в качестве дополнительных соседних закрытых и открытых рудников».
На руднике третий квартал подряд улучшается производительность подземных работ: в третьем квартале 2022 года было добыто около 155 тыс. унций золота по сравнению с почти 152 тыс. унций во втором квартале года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished