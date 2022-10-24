Успешная геологоразведка Barrick Gold обеспечила будущее рудника в Конго

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Компания Barrick Gold заявила, что крупнейший африканский золотой рудник Кибали (Kibali) способен восполнять свои запасы после истощения, поэтому его закрепили как один из основных активов компании в будущем.

Президент и генеральный директор компании Марк Бристоу (Mark Bristow) сказал, что рудник, который эксплуатируется 13 лет, в Демократической Республике Конго (ДРК) все еще имеет огромный потенциал.

Он сказал, что компания будет придерживаться своего бизнес-плана по руднику по крайней мере еще 10 лет, в то же время геологоразведочные работы продолжат расширяться.

«Подземные работы на Кибали продлеваются еще на два года за счет разработки 11 тыс. рудных жил к плану добычи, — заявили в Barrick. – Этот рудник продолжает приносить многообещающие результаты, что создает дополнительную ценность, и позволяет дальнейшую разработку. Также ведется бурение на объектах Менгу Хил (Mengu Hill), Агбарабо (Agbarabo), Рино (Rhino), Замбула (Zambula) и Макоро (Makoro), которые демонстрируют потенциал в качестве дополнительных соседних закрытых и открытых рудников».

На руднике третий квартал подряд улучшается производительность подземных работ: в третьем квартале 2022 года было добыто около 155 тыс. унций золота по сравнению с почти 152 тыс. унций во втором квартале года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





