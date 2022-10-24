Mountain Province объявила результаты за 3 квартал 2022 года

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила операционные и торговые результаты по руднику Гахчо Куэй (Gahcho Kué) в третьем квартале, закончившемся 30 сентября.

По данным компании, добыто 1 451 455 каратов, что на 7% меньше, чем в третьем квартале 2021 года, и на 15% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В третьем квартале 2021 года было добыто 1 562 105 каратов, во втором 2 квартал 2022 года - 1 260 899 каратов.

Среднее содержание составило 1,78 карата на тонну, что на 5% меньше по сравнению с третьим кварталом 2021 года и на 6% больше, чем во втором квартале 2022 года В третьем квартале 2021 года среднее содержание составило 1,88 карата на тонну, во втором квартале 2022 года - 1,68 карата на тонну.

Общая выручка достигла CAD 111 млн, что является самым высоким квартальным доходом в истории компании и на 9% превышает показатель, достигнутый во втором квартале 2022 года.

В третьем квартале 2022 года компания продала 805 227 каратов, что на 37% больше по сравнению со вторым кварталом.



Алекс Шишло для Rough&Polished





