Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
Сегодня
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Mountain Province объявила результаты за 3 квартал 2022 года
По данным компании, добыто 1 451 455 каратов, что на 7% меньше, чем в третьем квартале 2021 года, и на 15% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В третьем квартале 2021 года было добыто 1 562 105 каратов, во втором 2 квартал 2022 года - 1 260 899 каратов.
Среднее содержание составило 1,78 карата на тонну, что на 5% меньше по сравнению с третьим кварталом 2021 года и на 6% больше, чем во втором квартале 2022 года В третьем квартале 2021 года среднее содержание составило 1,88 карата на тонну, во втором квартале 2022 года - 1,68 карата на тонну.
Общая выручка достигла CAD 111 млн, что является самым высоким квартальным доходом в истории компании и на 9% превышает показатель, достигнутый во втором квартале 2022 года.
В третьем квартале 2022 года компания продала 805 227 каратов, что на 37% больше по сравнению со вторым кварталом.
Алекс Шишло для Rough&Polished