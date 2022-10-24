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26 сентября 2022

Экспорт ювелирных изделий из Гонконга в сентябре упал на 17,6%

Сегодня
Новости
В сентябре 2022 года данные правительства Гонконга показали, что экспорт ювелирных изделий из золота и серебра снизился на 23,1% в годовом исчислении, до 18,24 млрд гонконгских долларов, что составляет около 2,32 млрд долларов США.
Сравнение месяц к месяцу также показало, что поставки ювелирных изделий упали на 17,6% с 22,14 млрд гонконгских долларов, что составляет около 2,82 млрд долларов США, зарегистрированных в августе 2022 года.
В сентябре общий объем экспорта из Гонконга упал на 9,1%, включая сегмент ювелирных изделий, на фоне сбоев в цепочке поставок и сохраняющейся нестабильности на мировых рынках.
Правительство объясняет сокращение экспорта, а также резкое падение стоимости товарного экспорта по сравнению с показателями прошлого года ухудшением внешней среды и продолжающимися перебоями с сухопутными перевозками между странами.
Кроме того, правительство заявило, что, в то время как поставки в материковый Китай, США и Европейский союз продолжали сокращаться, поставки на другие основные азиатские рынки продемонстрировали смешанные показатели.
По данным правительства Гонконга, повышенная инфляция в крупных странах с развитой экономикой и более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ответ продолжают сдерживать мировой спрос, в результате чего экспорт испытывает огромное давление.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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