Эксклюзив
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
Сегодня
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Экспорт ювелирных изделий из Гонконга в сентябре упал на 17,6%
Сравнение месяц к месяцу также показало, что поставки ювелирных изделий упали на 17,6% с 22,14 млрд гонконгских долларов, что составляет около 2,82 млрд долларов США, зарегистрированных в августе 2022 года.
В сентябре общий объем экспорта из Гонконга упал на 9,1%, включая сегмент ювелирных изделий, на фоне сбоев в цепочке поставок и сохраняющейся нестабильности на мировых рынках.
Правительство объясняет сокращение экспорта, а также резкое падение стоимости товарного экспорта по сравнению с показателями прошлого года ухудшением внешней среды и продолжающимися перебоями с сухопутными перевозками между странами.
Кроме того, правительство заявило, что, в то время как поставки в материковый Китай, США и Европейский союз продолжали сокращаться, поставки на другие основные азиатские рынки продемонстрировали смешанные показатели.
По данным правительства Гонконга, повышенная инфляция в крупных странах с развитой экономикой и более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ответ продолжают сдерживать мировой спрос, в результате чего экспорт испытывает огромное давление.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished