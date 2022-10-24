De Beers увеличила производство в третьем квартале, сохраняя производственный план

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Производство алмазов компанией De Beers выросло на 4%, до 9,6 млн каратов, в основном за счет обработки руды с более высоким содержанием алмазов как на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване, так и в Южной Африке, а также за счет продолжающихся высоких показателей добычи в Намибии, по данным ее материнской компании Anglo American.

Производство в Ботсване выросло на 4%, до 6,6 млн каратов алмазного сырья, за счет обработки руды с более высоким содержанием алмазов на руднике Орапа, что частично нивелировалось переработкой руды с более низким содержанием на руднике Жваненг (Jwaneng).

Добыча в Намибии продолжала расти благодаря высоким показателям работы нового судна «Бенгуэла Джем» (Benguela Gem), продемонстрировав рост на 33% - до 500 000 каратов алмазов.

Добыча алмазов компанией De Beers в Южной Африке также выросла на 5%, достигнув 1,7 млн каратов, благодаря переработке руды с более высоким содержанием алмазов и модернизации фабрик.

Однако производство алмазов компанией De Beers в Канаде сократилось на 7%, до 700 000 каратов, из-за переработки руды с более низким содержанием алмазов и влияния ограниченных рынков труда.

Anglo American заявила, что производственный план De Beers на 2022 год остался неизменным на уровне от 32 до 34 млн каратов алмазов.

Согласно Anglo American, спрос на необработанные алмазы остается стабильным: общий объем продаж алмазного сырья составил 9,1 млн каратов по сравнению с 7,8 млн каратов на двух торговых сессиях годом ранее и 9,4 млн каратов на трех торговых сессиях во втором квартале 2022 года.

«Несмотря на то, что потребительский спрос на природные алмазы остается устойчивым, ухудшение мировых экономических условий, сокращение потребительских расходов и продолжающийся карантин в Китае из-за Covid-19 могут повлиять на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами», — отметила Anglo American.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







