Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
De Beers увеличила производство в третьем квартале, сохраняя производственный план
Производство в Ботсване выросло на 4%, до 6,6 млн каратов алмазного сырья, за счет обработки руды с более высоким содержанием алмазов на руднике Орапа, что частично нивелировалось переработкой руды с более низким содержанием на руднике Жваненг (Jwaneng).
Добыча в Намибии продолжала расти благодаря высоким показателям работы нового судна «Бенгуэла Джем» (Benguela Gem), продемонстрировав рост на 33% - до 500 000 каратов алмазов.
Добыча алмазов компанией De Beers в Южной Африке также выросла на 5%, достигнув 1,7 млн каратов, благодаря переработке руды с более высоким содержанием алмазов и модернизации фабрик.
Однако производство алмазов компанией De Beers в Канаде сократилось на 7%, до 700 000 каратов, из-за переработки руды с более низким содержанием алмазов и влияния ограниченных рынков труда.
Anglo American заявила, что производственный план De Beers на 2022 год остался неизменным на уровне от 32 до 34 млн каратов алмазов.
Согласно Anglo American, спрос на необработанные алмазы остается стабильным: общий объем продаж алмазного сырья составил 9,1 млн каратов по сравнению с 7,8 млн каратов на двух торговых сессиях годом ранее и 9,4 млн каратов на трех торговых сессиях во втором квартале 2022 года.
«Несмотря на то, что потребительский спрос на природные алмазы остается устойчивым, ухудшение мировых экономических условий, сокращение потребительских расходов и продолжающийся карантин в Китае из-за Covid-19 могут повлиять на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами», — отметила Anglo American.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished