Diamcor более чем удвоила выручку во втором квартале

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Валовая выручка компании Diamcor от своей деятельности за отчетный период, закончившийся 30 сентября 2022 года, составила около 3 млн долларов США по сравнению с 1,4 млн долларов за тот же период предыдущего года.

Компания все еще проводит пробные горные работы на своем проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.

В сообщении компании говорится, что, хотя увеличение валовой выручки было подкреплено продажей алмаза ювелирного качества весом 59,35 карата в отчетный период, общая средняя цена за карат, полученная за все необработанные алмазы, проданные компанией в течение отчетного периода, по-прежнему была выше средней мировой.

Компания выставила на торги и продала 3 776,33 карата необработанных алмазов, получив доход в размере 2,1 млн долларов, в результате чего средняя цена составила 556,08 доллара за карат.

Diamcor заявила, что за отчетный период зафиксировала чистую прибыль в размере чуть более 1 млн долларов по сравнению с убытком в размере 525 876 долларов годом ранее, что привело к нулевой прибыли на акцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





