Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Diamcor более чем удвоила выручку во втором квартале
Компания все еще проводит пробные горные работы на своем проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.
В сообщении компании говорится, что, хотя увеличение валовой выручки было подкреплено продажей алмаза ювелирного качества весом 59,35 карата в отчетный период, общая средняя цена за карат, полученная за все необработанные алмазы, проданные компанией в течение отчетного периода, по-прежнему была выше средней мировой.
Компания выставила на торги и продала 3 776,33 карата необработанных алмазов, получив доход в размере 2,1 млн долларов, в результате чего средняя цена составила 556,08 доллара за карат.
Diamcor заявила, что за отчетный период зафиксировала чистую прибыль в размере чуть более 1 млн долларов по сравнению с убытком в размере 525 876 долларов годом ранее, что привело к нулевой прибыли на акцию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished