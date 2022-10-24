Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Diamcor Mining выручила $2,1 млн от продаж алмазного сырья во втором квартале
Компания зарегистрировала чистую прибыль в размере чуть более 1 млн долларов за второй финансовый квартал по сравнению с чистым убытком в размере 918 953 долларов за предыдущий промежуточный период, закончившийся 30 июня 2022 года.
Diamcor Mining заявила, что в течение этого периода ее внимание по-прежнему было сосредоточено на управлении затратами и на остающихся задержках в цепочке поставок, на оптимизации часов работы для сведения к минимуму последствий снижения подачи электроэнергии в Южной Африке государственным национальным поставщиком электроэнергии Eskom, а также на продолжающемся усовершенствовании перерабатывающих заводов и оборудования, предназначенных для поддержания растущих объемов переработки в долгосрочной перспективе, — сказал генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). — Мы очень довольны продолжающимся квартальным ростом, вновь достигнутым за период, закончившийся 30 сентября 2022 года, и сохраняем оптимизм, учитывая недавнее объявление о поставке 5 833 каратов алмазов на первый тендер в этом квартале».
Горнодобывающая компания приобрела проект Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) у De Beers Consolidated Mines в 2011 году, включая права на разведку на участках Krone 104 и Endora 66 общей площадью 5 888 га, непосредственно примыкающих к алмазному руднику Венеция в Южной Африке.
Позже Diamcor Mining получила право на разработку месторождения Крон-Эндора в рамках проекта Венеция, охватывающего 657,71 га из общей площади проекта в 5 888 га.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished