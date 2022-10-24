Diamcor Mining выручила $2,1 млн от продаж алмазного сырья во втором квартале

Сегодня Новости

Компания Diamcor Mining продала 3 776,33 карата необработанных алмазов за промежуточный период, закончившийся 30 сентября 2022 года, получив выручку в размере около 2,1 млн долларов США, в результате чего средняя цена составила 556,08 доллара за карат.

Компания зарегистрировала чистую прибыль в размере чуть более 1 млн долларов за второй финансовый квартал по сравнению с чистым убытком в размере 918 953 долларов за предыдущий промежуточный период, закончившийся 30 июня 2022 года.

Diamcor Mining заявила, что в течение этого периода ее внимание по-прежнему было сосредоточено на управлении затратами и на остающихся задержках в цепочке поставок, на оптимизации часов работы для сведения к минимуму последствий снижения подачи электроэнергии в Южной Африке государственным национальным поставщиком электроэнергии Eskom, а также на продолжающемся усовершенствовании перерабатывающих заводов и оборудования, предназначенных для поддержания растущих объемов переработки в долгосрочной перспективе, — сказал генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). — Мы очень довольны продолжающимся квартальным ростом, вновь достигнутым за период, закончившийся 30 сентября 2022 года, и сохраняем оптимизм, учитывая недавнее объявление о поставке 5 833 каратов алмазов на первый тендер в этом квартале».

Горнодобывающая компания приобрела проект Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) у De Beers Consolidated Mines в 2011 году, включая права на разведку на участках Krone 104 и Endora 66 общей площадью 5 888 га, непосредственно примыкающих к алмазному руднику Венеция в Южной Африке.

Позже Diamcor Mining получила право на разработку месторождения Крон-Эндора в рамках проекта Венеция, охватывающего 657,71 га из общей площади проекта в 5 888 га.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





