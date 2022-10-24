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В третьем квартале Lucapa Diamond увеличила выпуск продукции на руднике Луло, в то время как добыча на Мотаэ упала
По словам компании, среди добытых за этот период алмазов камни общим весом в 270 каратов были извлечены путем повторной обработки хвостохранилищ с помощью рентгено-абсорбционной технологии (X-Ray Transmission, XRT).
В течение отчетного квартала на Луло также извлекли 156 алмазов спецразмеров, самым крупным из которых был 170-каратный цветной камень «Роза Луло» (Lulo Rose).
Кроме того, были извлечены еще четыре белых алмаза типа IIa весом 160 каратов, 131 карат, 113 каратов и 101 карат.
Lucapa Diamond сообщила, что в течение отчетного квартала было продано 13 747 каратов алмазов с рудника Луло, что принесло 20,6 млн долларов США при средней цене 1 499 долларов за карат.
Рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, принадлежащий компании на 70%, за квартал добыл 7 596 каратов алмазов, что на 21 % меньше по сравнению с 9 567 каратами, добытыми годом ранее.
Мотаэ также в течение квартала продал 6 527 каратов алмазов, получив доход в размере 4,9 млн долларов при средней цене 751 доллар за карат.
Хотя алмазов, проданных в течение квартала, было на 17% меньше по сравнению с 7 886 каратами в третьем квартале 2021 года, выручка Мотаэ выросла на 11% по сравнению с 6,4 млн долларов в предыдущем году.
«Глядя на рынок, можно заметить, что обычный сезонный спад в это время года усугубляется глобальной финансовой обстановкой, при этом волатильность влияет на спрос и цены на алмазы, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — И наоборот, укрепление доллара США частично компенсировало снижение цен. В краткосрочной перспективе ослабление политики Китая по нулевому COVID-19 должно привести к улучшению рыночных условий, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы по-прежнему верим в фундаментальные принципы отрасли в условиях сокращения предложения».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished